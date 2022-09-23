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Fatih’te otomobil otobüsle çarpıştı

2022-09-23 07:55:59
Fatih’te otomobil otobüsle çarpıştı

Fatih’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Fatih’te otomobil otobüsle çarpıştı

Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan Onur D. idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen T44130 BAGDAT plakalı otobüsle çarpıştı.

#2
Foto - Fatih’te otomobil otobüsle çarpıştı

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Fatih’te otomobil otobüsle çarpıştı

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

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