Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!
Fatih'te park halindeki bir motosiklette meydana gelen yangın, yanındaki minibüse sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih'te gerçekleşti.
Park halinde bulunan bir motosiklette başlayan yangın, kısa sürede yanındaki minibüse sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
