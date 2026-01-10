  • İSTANBUL
Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!

Fatih'te park halindeki bir motosiklette meydana gelen yangın, yanındaki minibüse sıçradı.

Foto - Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Foto - Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih'te gerçekleşti.

Foto - Fatih'te alevli gece! Motosikletten yükselen yangın minibüsü de yaktı!

Park halinde bulunan bir motosiklette başlayan yangın, kısa sürede yanındaki minibüse sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

