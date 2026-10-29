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Petrol tankeri mayına çarptı

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AA Giriş Tarihi:

Petrol tankeri mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - Petrol tankeri mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda bulunan bir petrol tankerinin yasaklı ve güvensiz bölgede seyrettiği sırada mayına çarptığını açıkladı.

#2
Foto - Petrol tankeri mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve gemide patlama meydana geldiği bildirildi.

#3
Foto - Petrol tankeri mayına çarptı

Açıklamada, petrol tankerinin patlama sonrası seyrine devam edemediği bilgisi yer aldı.

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