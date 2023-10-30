  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! Bu besinler vücutta nikotin bırakmıyor

Tüm maaşını onlar için harcıyor!

İtalya’dan flaş “Türkiye” kararı! Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var

Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Gündem
6
Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

2023-10-30 13:04:58
Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

İki yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Bilim Kurulu üyesi olan yüksek mimar İhsan Sarı, 1486 yaşındaki Ayasofya’nın çok büyük zararlar gördüğünü söyledi.

#1
Foto - Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

ÇOK BÜYÜK ZARARLAR GÖRDÜ: Sanatsal ve mimari anlamda dünyanın en değerli eserlerinden biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ana yapısında gerçekleştirilecek restorasyon öncesi hazırlıklarda sona gelindi. İki yıldır Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Bilim Kurulu üyesi olan yüksek mimar İhsan Sarı, yaptığı açıklamada, 1486 yaşındaki Ayasofya’nın zaman içinde depremler ve toplumsal olaylarla çok büyük zarar gördüğünü ve birçok kez de bu anlamda restorasyondan geçtiğini söyledi. Sarı, yapının en son kapsamlı restorasyonunun Abdülmecit zamanında Gaspare ve Giuseppe Fossati Kardeşler tarafından yapıldığına işaret ederek, “Osmanlı döneminde de en büyük restorasyon 2. Selim zamanında Mimar Sinan tarafından yapıldı. Mimar Sinan bu anıt esere muazzam payandalar ilave ederek ömrünü bir anlamda uzatmış oldu. Bu anıt eser bu sayede bugüne kadar geldi. Şimdi Fossati Kardeşler tarafından 1848-1850 arasında yapılan kapsamlı restorasyonun akabinde, Ayasofya’da ikinci kapsamlı restorasyonun arifesindeyiz.” dedi.

#2
Foto - Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

TÜRBELERDEKİ RESTORASYONLAR TAMAMLANMAK ÜZERE: Camide, 2. Selim, 3. Murad ve 3. Mehmet türbelerinde devam eden restorasyon çalışmalarında da sona gelindiğini belirten Sarı, şu bilgileri verdi: “Türbelerde çok ciddi malzeme yorulmaları vardı. Statik anlamda çok kapsamlı bir restorasyona ihtiyaçları yoktu. Çatının kurşunları bozulmuş, içeride kurşun bozulduğu için rutubet oluşmuştu. O rutubetin akabinde de tezyinatlarda bazı bozulmalar söz konusuydu. Önce kubbelerin kurşunları değiştirildi. Sonra da iç kısımlar, dış kısımlar, kapılar ve ahşap kepenklere müdahale edilerek, restorasyon devam ediyor. Ayrıca anıt eserde yer alan ve 1. Mahmud devrinde yapılan Sıbyan Mektebi ile Muvakkithane’nin de restorasyonu eş zamanlı olarak sürmekte. Bunlar da eli kulağında. 6 aya kalmaz bunların restorasyonu bitecek.”

#3
Foto - Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

İhsan Sarı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ayasofya’nın restorasyonu sırasında 2. Beyazıt minaresinin sökülüp, onarılacağı açıklamasına da değinerek, şunları kaydetti: “1969’da minarenin gövde kalınlığı her bir taraftan 50 santim, içerideki 10 santim kısmıyla 93 basamak sökülmüş ve yerine yeniden her gün bir basamak yapıldığına dair elimizde bilgi ve belgeler var. Biz bunları yeniden değerlendirmek zorundayız. Çünkü o minarenin daha alt kısımlarında yani pabuç dediğimiz yerin hemen üst kısmında, çekirdekte çatlaklar görüldü. Bu çatlakları değerlendirmek için oralarda ciddi incelemeler yapmamız gerektiğine kanaat getirdik. Bu bilim kurulumuzun kararı. Bunun nihai karara dönüşmesi Anıtlar Kurulunun (Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu) vereceği onay mertebesinde olacaktır. Minare şerefe kısmında, mukarnas dediğimiz bölgede ciddi sıkıntılar var. Belki mukarnasa kadar olan kısım yeniden sökülebilir.” Ayasofya için 1991’de kurulan ve 9 üyesi bulunan bilim kurulunun 2 haftada bir toplantı yaptığını belirten Sarı, “1991 kurulundan da halen üyeler var. Daha sonra kurula bazı uzmanlar atandı. Mimarlar, sanat tarihi, malzeme ve statik uzmanları var. Ana yapının strüktürel (yapısal) yapısıyla ilgili olabilecek müdahaleler tamamen bilim kuruluna geliyor. Bilim kurulunda alt yapı oluşturulduktan sonra 2863 yasası çerçevesinde Anıtlar Kurulundan gerekli izinler alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda bu anıt eserin restorasyonuna başlanacak.” diye konuştu.

#4
Foto - Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

AYASOFYA’NIN DİJİTAL İKİZİ HAZIRLANDI: Ayasofya’nın ana yapısındaki restorasyondan önce çok önemli bir çalışma yapıldığına dikkati çeken Sarı, şunları anlattı: “Ayasofya’nın dijital ikizi çıkarılmış durumda. Yani planları, görünüşleri, kesitleri bitmek üzere. Esas kapsamlı restorasyona bu belgeler oluşturulduktan sonra hemen başlanacak. Bu restorasyonun da uzun süreceğini değerlendiriyorum. Restorasyon sırasında Ayasofya’nın her detayıyla ilgili gerekli konsültasyonlar yapılacak. Fiziki olarak sıkıntılar var mı, bunlar değerlendirilecek. Ana yapının restorasyonuyla ilgili olarak da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir ihale yaptı ve şu anda yer teslimi de yapıldı.” Sarı, restorasyon sürecinde yapının ziyarete ve ibadete kapatılmasına yönelik Bakanlığın ve Bilim Kurulunun bir görüşü olmadığını vurgulayarak, “Dolayısıyla restorasyonu ziyarete açıkken yapmak zorunluluğumuz var. Bu anıt eser. Bizim olduğu gibi dünyanın da göz bebeği bir eser ve biz bunu hem ziyarete hem ibadete açıkken restore etme imkanlarına sahibiz.” dedi.

#5
Foto - Fatih'in emaneti, fethin nişanesi: Ayasofya Cami-i Şerifi ciddi tehdit altında

KAPSAMLI BAKIM YAPILACAK: Ayasofya’nın bütün külliyesinin üzerinde 20’ye yakın irili, ufaklı kubbesi olduğunu ve şu anda bu kubbelerden çoğunun yağmur suyuna maruz kaldığını aktaran Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anıt eserin kubbelerinde kurşunlarda ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar sebebiyle anıt eser rutubet alıyor. Aldığı rutubet sebebiyle de tezyinatlarda ve mozaiklerde dökülmeler olabilir. İvedilikle bunları tespit edeceğiz. Gerekli müdahaleleri yapacağız. Ayasofya Cami, İstanbul’un fethinden sonra devşirilen ikinci eser. Ayasofya’nın alanı 10 bin 200 metrekare, vaftizhane de dahil. Kendi ana yapısının alanı ise 9 bin 800 metrekare. Kubbesinin yerden yüksekliği yaklaşık 56 metre. Bu anıt eserin restorasyonu çok uzun süreçli olacak. Çok kapsamlı detayları var. Bunlar tek tek değerlendirilecek ve gerekli yerlere müdahaleler yapılacak. Bu müdahalelerin tamamı binanın sıhhatli yaşamasını sağlayacak müdahaleler olacaktır.”

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer
Gündem

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sözen: “Karadeniz’deki potansiyelden hidrojen üretebilirseniz bu enerji,..
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini ö..
Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı
Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı

Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23