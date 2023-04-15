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Hayat-Aktüel
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Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

2023-04-15 17:07:37
Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler...

#1
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de doğdu. 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybetti. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılındaki ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti, 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıktı ve bu olaydan sonra "Fatih" unvanıyla anılmaya başladı. Bu olay, birçok kesimlerce Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Ayrıca bu vesileyle İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisine nâil olduğu için "kahraman" olarak görülmektedir.

#2
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Babası II. Murat'dır. Fatih Sultan Mehmet daha 12 yaşındayken babasının isteğiyle tahta çıkmıştır. Fakat yaşının küçüklüğü sebebiyle 1446 yılında tekrardan babasına bırakmıştır.

#3
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet 2. kez tahta çıktığında 19 yaşındaydı. İstanbul'un fethi için Musluhiddin ve Saruca Serkan gibi Osmanlı mühendislerine ve Macar Urban'a "Şahi" adı verilen toplar döktürmüştür.

#4
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet zevk ve sefadan hoşlanmazdı. İdari ve askeri çalışmalar zamanının çoğunu alırdı. Bilime büyük önem verirdi.

#5
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet birçok dil biliyordu. Türkçenin yanında Yunanca, Arapça, Farsça'yı ana dili gibi konuşurdu.

#6
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet şairlerle, sanatkarlarla ve alimlerle sürekli bir araya gelip sohbet ederdi. Hocası Akşemseddin en çok değer verdiği alimlerden biriydi.

#7
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet, Topkapı Sarayı'nda İçerisinde Aristotales ve St Thomas Aquinas'a ait eserlerinde yer aldığı bir kütüphane kurmuştur. Tarih yazıcılığı Osmanlı'da Fatih dönemiyle başlamıştır.

#8
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Prof. Dr. Süheyl Ünver, 1940 yılında Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defterini bulmuştur. İçerisinde kendi çizimi olan at başları, leylek ve kartal figürleri vardır.

#9
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet 1481 yılına kadar tahtta kalmıştır. Hayatı boyunca toplam 25 sefere katılmıştır.

#10
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Fatih Sultan Mehmet, Venedik Kralı tarafından düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulmayı başarmıştır.

#11
Foto - Fatih Sultan Mehmet'e kim suikast düzenlemişti? İşte bilinmesi gerekenler

Hristiyanlar İstanbul'un fethini "Dünyanın Sonu" şeklinde tanımladı. Birçok tarihçiye göre Fatih, devlet-i ebed müddet geleneğinin son hükümdarıydı. - Kaynak: Aydınlık

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