Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları yaşanan tartışmalarla beraber devam ediyor. CHP'de bazı il ve ilçelerdeki adaylara parti içinden tepkiler gelirken, Fatih Portakal da canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Böyle giderseniz duvara toslarsınız" diyen Portakal, CHP lideri Özel'e de eleştiride bulunarak "Örgütün dinlenmediği, üstten bir takım kuvvetli isimlerin isim belirlediği iddia ediliyor. Özgür Özel benim gözümde bir lider değil olmadı" dedi.