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Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

2024-02-03 13:52:05
Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları yaşanan tartışmalarla beraber devam ediyor. CHP'de bazı il ve ilçelerdeki adaylara parti içinden tepkiler gelirken, Fatih Portakal da canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Böyle giderseniz duvara toslarsınız" diyen Portakal, CHP lideri Özel'e de eleştiride bulunarak "Örgütün dinlenmediği, üstten bir takım kuvvetli isimlerin isim belirlediği iddia ediliyor. Özgür Özel benim gözümde bir lider değil olmadı" dedi.

#1
Foto - Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Gazeteci Fatih Portakal CHP'de devam eden aday belirleme süreciyle ilgili Sözcü TV'deki Ana Haber Bülteni'nde çarpıcı iddialarda bulundu. Portakal, Veli Ağababa'nın hem Ankara Çankaya'da hem de İzmir'de etkisinin çok olduğunu ifade ederek Özgür Özel'e de eleştiride bulundu.

#2
Foto - Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Portakal şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel benim gözümde bir lider değil, olmadı. Genel başkan ve önümüzdeki günler lider olup olmadığını göreceğiz. Bu sınavlardan çok iyi geçmedi görünen o. Güç mücadelesi var partinin içerisinde.

#3
Foto - Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Mesela Çankaya'da Veli Ağababa'nın gücünün olduğu söyleniyor. Ağababa İzmir'de de etkili. Güzelbahçe'ye getirdiği kişi Urla'dan aday adayıydı Mustafa Günay.

#4
Foto - Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Çankaya'da da yine Veli Ağababa'nın çok etkisinin olduğunu konuşuluyor. Örgütün dinlenmediği üstten bir takım kuvvetli isimlerin isim belirlediği iddia ediliyor. Bu kafayla giderseniz duvara toslarsınız beyler.

#5
Foto - Fatih Portakal’dan şaşkına çeviren çıkış! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

Zaten bir birliktelik sağlayamıyorsunuz bir ittifakınız yok. Bir de kendi içinizde böyle görünüm verdiğiniz için zaten bunun sonu üç aşağı beş yukarı belli oluyor.”

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