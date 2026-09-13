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Ekonomi
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Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

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Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Türkiye'nin güçlü sanayi vizyonu ve küresel pazarlardaki yeni ticaret dinamikleri doğrultusunda tekstil sektöründe yapısal bir dönüşüm yaşanıyor. 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., küresel pazardaki değişen şartlara uyum sağlamak ve daha yüksek verimlilik odaklı yeni üretim stratejilerine odaklanmak amacıyla Kayseri’deki mevcut tesislerindeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

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Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Türkiye sanayisinde katma değerli üretim, yüksek teknoloji ve yeni ticaret modellerine geçiş süreci tüm hızıyla devam ederken, tekstil sektörünün köklü aktörleri de küresel rekabet gücünü artırmak adına stratejik adımlar atıyor. 1953 yılından bu yana tekstil alanında hizmet veren Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., küresel pazardaki yeni dinamikler ve kurumsal dönüşüm planları doğrultusunda mevcut üretim yapısını gözden geçirdi. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, küresel ticaretin yeni dengelerine uyum sağlamak amacıyla mevcut üretim modelinin tamamlandığı bildirildi.

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Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

KÖKLÜ FİRMA ÜRETİM MODELİNİ DEĞİŞTİRİYOR! Küresel tekstil sektöründeki daralma premium denim üreticisi Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.’yi de vurdu. 1953’ten bu yana faaliyet gösteren şirket, Kayseri’deki üretimini 11 Eylül’de durdururken tüm fabrikalarını 12 Ekim’e kadar kapatma kararı aldı. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, küresel ticaretin yeni dengelerine uyum sağlamak amacıyla mevcut üretim modelinin tamamlandığı bildirildi. Kayseri’deki faaliyetlerini 11 Eylül 2026 itibarıyla durduran firma, 12 Ekim 2026 tarihine kadar tesislerdeki geçiş sürecini tamamlayacak.

#3
Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Tekstil sektörde peş peşe yaşanan iflas ve konkordato dalgasına, son olarak alanında dünya devleri arasında gösterilen bir isim daha eklendi. 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren ve küresel ölçekte en büyük premium denim üreticileri arasında yer alan Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., tüm fabrikalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

#4
Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, küresel tekstil sektöründe yaşanan talep daralması, hızla artan operasyonel ve finansman maliyetleri, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ile değişen ticaret dinamiklerinin işletme modelini sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

#5
Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Maliyet azaltma girişimleri, verimlilik tedbirleri ve yeniden yapılandırma çalışmalarına rağmen mevcut ekonomik koşullar altında üretimi devam ettirmenin mümkün olmadığı vurgulanarak Kayseri tesislerindeki faaliyetlerin sonlandırıldığı aktarıldı.

#6
Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Alınan karar doğrultusunda Kayseri’deki üretim faaliyetleri 11 Eylül 2026 tarihi itibarıyla durdurulurken, şirkete ait tüm üretim tesislerinin 12 Ekim 2026 tarihine kadar tamamen kapatılacağı bildirildi.

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Foto - Tekstil devi üretim stratejisini değiştirdi: Mevcut tesislerde üretimi durdurdu

Süreç boyunca tüm ticari yükümlülüklerin şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirileceğini belirten şirket yönetimi, 73 yıllık bu yolculuğa katkı sağlayan çalışanlarına, müşterilerine, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerine teşekkür ederek faaliyetlerine son verdi.

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