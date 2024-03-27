2024-03-27 16:45:00 Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kadar farkla kazanması halinde, Fatih Erbakan’ın bu vebalden kurtulamayacağını belirtti. “Yeniden Refah Partisi LGBT konusunda son derece net tavır ortaya koyup da ‘Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliğe hazır değil…’ diyecek kadar LGBT'ye ‘öpücükler’ gönderen malum CHP’li şahsın tekrar İBB Başkanı seçilmesine vesile olmayı göze alıyorsa kendileri bilir” ifadelerini kullanan Tuna, yazısında özetle şunları kaydetti: