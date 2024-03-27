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Medya
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Fatih Erbakan’a soğuk duş! "LGBT" ve "öpücük" detayı dikkat çekti

2024-03-27 16:45:00
Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kadar farkla kazanması halinde, Fatih Erbakan’ın bu vebalden kurtulamayacağını belirtti. “Yeniden Refah Partisi LGBT konusunda son derece net tavır ortaya koyup da ‘Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliğe hazır değil…’ diyecek kadar LGBT'ye ‘öpücükler’ gönderen malum CHP’li şahsın tekrar İBB Başkanı seçilmesine vesile olmayı göze alıyorsa kendileri bilir” ifadelerini kullanan Tuna, yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - Fatih Erbakan’a soğuk duş! "LGBT" ve "öpücük" detayı dikkat çekti

“(…) Bu köşecikte bir süre önce "Oğul Erbakan'ın rüzgarla imtihanı" (16 Mart 2024) serlevhalı naçizane bir yazı dercetmiş ve şöyle demiştim: "Bu millet CHP'nin önünü açanı asla unutmaz. Fatih Erbakan kardeşimiz umarız Saadet Partisi'nin hatasına düşüp de siyasi geleceğini berhava etmez..." Yeniden Refah Partili kardeşlerimizden alınganlık gösterenler olduğu gibi "Şunları muhatap alma..." diyenler de oldu. Neden muhatap almayayım; merhum Hocamızın mahdumu Fatih Erbakan'a kardeşlik görevimi yapma mükellefiyetim var.

#2
Foto - Fatih Erbakan’a soğuk duş! "LGBT" ve "öpücük" detayı dikkat çekti

Önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayan Halk TV'sinden fondaş yazarlarına kadar alayı bugün bakıyorum da "Oğul Erbakan'ı" öve öve bitiremiyorlar. Merhum babasına ömür boyu küfreden ve zulmeden bunlar değilmiş gibi. Hadi bunları anladık, "Fatih Erbakan'a FETÖ'cü dediler" yalanıyla "kışkırtıcılık" yapanları ne yapalım! Oysa Fatih Erbakan'a kimseciklerin FETÖ'cü dediği falan yoktu. Sadece Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin bulunduğunu, ittifaka ısrarla karşı çıkanların da bunlar olduğunu dile getirdi, hepsi bu! Fatih Bey kardeşimizin siyasi tavrına elbette kimse ipotek koyamaz. Kimlerle ittifak yapacaklarına veya kendi başlarına seçime girip girmeyeceklerine de kimse karışmaz. AK Parti'yi de sonuna kadar eleştirebilir, hatta eleştirilerinin bir kısmında haklı da olabilir.

#3
Foto - Fatih Erbakan’a soğuk duş! "LGBT" ve "öpücük" detayı dikkat çekti

Lakin hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez: Şayet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP (Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy kadar farkla) kazanırsa, Fatih Erbakan bu vebalden kurtulamaz. Fatih Erbakan istediği ilde ilçede seçime kendi adaylarıyla girmesine bir şey diyemem ama İstanbul'da mukim bir vatandaş olarak Murat Kurum lehine İBB adayını çekmesini dilerim. Sonuçta kendisi bilir. Murat Kurum babamın oğlu değil.

#4
Foto - Fatih Erbakan’a soğuk duş! "LGBT" ve "öpücük" detayı dikkat çekti

Naçizane uyarı görevimi yapıyorum... Yeniden Refah Partisi LGBT konusunda son derece net tavır ortaya koyup da "Bizim toplumumuz henüz eşcinsel evliliğe hazır değil..." diyecek kadar LGBT'ye "öpücükler" gönderen malum CHP''li şahsın tekrar İBB Başkanı seçilmesine vesile olmayı göze alıyorsa kendileri bilir.”

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Yorumlar

asa

ekran maymununa çevriliyorlar.. gerci ist lokantalarını isteyen tüccar bu kucuk...
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