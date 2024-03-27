Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Önceki seçimde Saadet Partisi'ni pohpohlayan Halk TV'sinden fondaş yazarlarına kadar alayı bugün bakıyorum da "Oğul Erbakan'ı" öve öve bitiremiyorlar. Merhum babasına ömür boyu küfreden ve zulmeden bunlar değilmiş gibi. Hadi bunları anladık, "Fatih Erbakan'a FETÖ'cü dediler" yalanıyla "kışkırtıcılık" yapanları ne yapalım! Oysa Fatih Erbakan'a kimseciklerin FETÖ'cü dediği falan yoktu. Sadece Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin bulunduğunu, ittifaka ısrarla karşı çıkanların da bunlar olduğunu dile getirdi, hepsi bu! Fatih Bey kardeşimizin siyasi tavrına elbette kimse ipotek koyamaz. Kimlerle ittifak yapacaklarına veya kendi başlarına seçime girip girmeyeceklerine de kimse karışmaz. AK Parti'yi de sonuna kadar eleştirebilir, hatta eleştirilerinin bir kısmında haklı da olabilir.