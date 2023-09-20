2023-09-20 16:42:14 Fatih Erbakan söz verdi: 31 Mart'ta çıtayı daha fazla ileri taşıma sözü
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz." dedi. Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" başlıklı program kapsamında Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Zeytinburnu'nda partisinin ilçe binasına gelen Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu Buluşmaları"nı sürdüreceklerini, bugün Avrupa Yakası'nda yarın ise Anadolu Yakası'nda yapacaklarını söyledi.