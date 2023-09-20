Fatih Erbakan söz verdi: 31 Mart'ta çıtayı daha fazla ileri taşıma sözü

"Bugün yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için gayret edeceğiz. 31 Mart'ta da yine 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak Yeniden Refah Partimizin, Milli Görüş'ün büyük bir başarısını ortaya koyarak yerel yönetimlerde Milli Görüş iktidarına inşallah vesile olacağız. Yeniden Refah Partimizin yeni dönemdeki hedefi asıl olarak budur, çıtayı 14 Mayıs'tan daha da ileriye taşımak, daha büyük bir başarıyı ortaya koymak." Ekonomi alanında hükümetin attığı adımları yakından takip ettiklerinden söz eden Erbakan, yapıcı bir şekilde eleştiride bulunduklarını kaydetti.