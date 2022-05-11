2022-05-11 18:43:37 Fatih Erbakan cenaze törenine katıldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yakın korumasının babasının cenazesine katılmak için Konya'ya geldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yakın korumasının babasının cenazesine katılmak için Konya'ya geldi.
Konya'da dün ikindi namazını kılmak için gittiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, Fatih Erbakan'ın yakın koruması Yunus Emre Doğan'ın babası Sabri Doğan (78) için Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi. Fatih Erbakan, Doğan ailesine taziyelerini iletti. Kurtuluş Camisi'nde ikindi namazının ardından Sabri Doğan için cenaze namazı kılındı.
Doğan'ın cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Fatih Erbakan'ın beraberinde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Adnan Acar ve merhumun yakınları katıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23