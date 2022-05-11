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Hayat-Aktüel
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Fatih Erbakan cenaze törenine katıldı

2022-05-11 18:43:37
Fatih Erbakan cenaze törenine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yakın korumasının babasının cenazesine katılmak için Konya'ya geldi.

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Foto - Konya'da dün ikindi namazını kılmak için gittiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, Fatih Erbakan'ın yakın koruması Yunus Emre Doğan'ın babası Sabri Doğan (78) için Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi. Fatih Erbakan, Doğan ailesine taziyelerini iletti. Kurtuluş Camisi'nde ikindi namazının ardından Sabri Doğan için cenaze namazı kılındı.

Konya'da dün ikindi namazını kılmak için gittiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, Fatih Erbakan'ın yakın koruması Yunus Emre Doğan'ın babası Sabri Doğan (78) için Kurtuluş Camisi'nde tören düzenlendi. Fatih Erbakan, Doğan ailesine taziyelerini iletti. Kurtuluş Camisi'nde ikindi namazının ardından Sabri Doğan için cenaze namazı kılındı.

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Foto - Doğan'ın cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Doğan'ın cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Foto - Cenaze törenine Fatih Erbakan'ın beraberinde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Adnan Acar ve merhumun yakınları katıldı.

Cenaze törenine Fatih Erbakan'ın beraberinde Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Adnan Acar ve merhumun yakınları katıldı.

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