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Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

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Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Türkiye'de yeşil finans alanında bütüncül bir çerçevenin oluşturulması ve ülkenin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029)' hazırlandı. Konuya ilişkin genelge Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Genelgede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, ulusal kalkınma öncelikleri ile küresel iklim gündemi arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik çok yönlü politikalar geliştirdiği belirtilerek, bu yaklaşımın finansal sistemin dönüşümünü de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler iklim rejimi başta olmak üzere çok taraflı platformlara aktif katılım sağlandığına işaret edilen genelgede, üst politika belgeleri ve mevzuat düzenlemeleri aracılığıyla yeşil dönüşümü destekleyen finansal araçların geliştirilmesi, iklimle ilişkili risklerin finansal karar alma süreçlerine dahil edilmesi ve sermaye akımlarının sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığı bildirildi.

#2
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Genelgede, finansal sistemin; yeşil dönüşümün, kaynakların sürdürülebilir ve iklim dostu yatırımlara yönlendirilmesi, ekonomik faaliyetlerde düşük karbonlu ve çevre dostu dönüşümün gerçekleşmesinde kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekilerek, bu dönüşümün Türkiye'nin hem uluslararası iklim finansmanından daha etkin yararlanmasına hem de iç dinamikleriyle yeşil büyümesini güçlendirerek küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

#3
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

İklim Kanunu, Orta Vadeli Program (2026-2028), On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028), İklim Şurası Sonuç Bildirgesi (2022) ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın (2021) finansal sistemin yeşil dönüşüm sürecindeki rolünü açık şekilde ortaya koyduğu ve yeşil finansa özgü ulusal ölçekte kapsamlı strateji ve eylem planının hazırlanmasına yönelik politik ve kurumsal çerçeveyi oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

"Bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye'de yeşil finans alanında bütüncül bir çerçevenin oluşturulması ve ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlanan 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029)' Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet adresinde (www.hmb.gov.tr) yayımlanacaktır. Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

#5
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Türkiye'nin Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nda (2026-2029), 3 temel amaç altında, 11 hedef ve 45 eylem yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ilgili tüm bakanlıklar, finansal düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve özel sektör paydaşlarının işbirliği ve özverili çalışmalarıyla Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan strateji ve eylem planının yayımlandığı belirtildi.

#6
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Türkiye'nin iklim hedefleriyle uyumlu finansal dönüşümünü hızlandırmak için kritik öneme sahip strateji ile ülkenin yeşil finansman ekosisteminin güçlendirilmesi, finansal piyasaların iklim risklerine uyum kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım ortamının iyileştirilmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, "2026-2029 dönemini kapsayan stratejimiz, finansal piyasalarda yeşil odaklı düzenleme ve uygulamaların yaygınlaştırılması, piyasa altyapısının yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve ilgili paydaşlar arasında eş güdümün artırılması başta olmak üzere öncelikli politika alanlarına odaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

#7
Foto - Türkiye’den dev hamle! Erdoğan imzaladı, yeni eylem planı sessiz sedasız devreye alındı

Açıklamada, strateji kapsamında "Şeffaf ve Ölçülebilir Bir Yeşil Finans Ekosistemi İçin Gerekli Altyapının Oluşturulması", "Yeşil Finans Alanında Kurumsal Kapasite ile İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi", "Yeşil Finansın Gelişimine Yönelik Piyasa Mekanizmalarının Oluşturulması" olmak üzere 3 temel amaç altında, 11 hedef ve 45 eylem yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP31) ülkemiz başkanlığı ve ev sahipliğinde düzenlenecek olması, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir finans alanındaki vizyonunu uluslararası platformda daha görünür kılacak önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu kapsamda COP31 süreci, Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'mız ile ortaya koyduğumuz amaç ve hedeflerimizi uluslararası alanda anlatmak ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığını güçlü şekilde ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olacaktır. Stratejimiz, ilgili kamu kurumlarımız, finans sektörü ve paydaşlarla işbirliği içinde uygulanarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm hedeflerine finansal açıdan önemli ölçüde katkı sunacaktır."

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