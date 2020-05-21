Fas asıllı belediye başkanından Türkler ve Erdoğan ile ilgili küstah sözler!

Life24 TV'de tepkisini dile getiren Çetinkaya, "Bu bir nevi kıskançlıktır. Rotterdam gibi bir şehrin Fas asıllı başkanına bu sözler yakışmamıştır. Aboutaleb ne yapmak istiyor anlamak mümkün değildir. Hollanda'da huzur içinde yaşıyoruz. Bayram öncesi Aboutaleb'in sözleri Hollanda'da yaşayan Fas ve Türk toplumu arasına fitne fesat sokmaktan başka bir şey değildir" dedi.