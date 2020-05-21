2020-05-21 13:20:05 Fas asıllı belediye başkanından Türkler ve Erdoğan ile ilgili küstah sözler!
Rotterdam'ın Fas asıllı Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklerle ilgili küstahça sözler sarf etti. Türklerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun kolu olduğunu, bu kolun camilere kadar uzandığını" söyleyen Aboutaleb'e sert tepki geldi. İslam Democraten Partisi Genel Başkanı Tahsin Çetinkaya, katıldığı bir programda "Bu sözler Fas ve Türk toplumu arasına fitne fesat sokmaktır" dedi.