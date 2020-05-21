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Fas asıllı belediye başkanından Türkler ve Erdoğan ile ilgili küstah sözler!

2020-05-21 13:20:05
Fas asıllı belediye başkanından Türkler ve Erdoğan ile ilgili küstah sözler!

Rotterdam'ın Fas asıllı Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türklerle ilgili küstahça sözler sarf etti. Türklerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun kolu olduğunu, bu kolun camilere kadar uzandığını" söyleyen Aboutaleb'e sert tepki geldi. İslam Democraten Partisi Genel Başkanı Tahsin Çetinkaya, katıldığı bir programda "Bu sözler Fas ve Türk toplumu arasına fitne fesat sokmaktır" dedi.

#1
Foto - Hollanda'da Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, sosyal medya üzerinden yaptığı söyleşide Hollanda'daki Türklerle Faslıları mukayese etti. Faslıların Türklerden daha iyi uyum sağladığını söyledi. Türklerin iş dünyasında daha başarılı olduğu görüşü üzerine ise Aboutaleb, Türklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun kolu olduğunu, bu kolun camilere kadar uzandığını söyledi.

Hollanda'da Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, sosyal medya üzerinden yaptığı söyleşide Hollanda'daki Türklerle Faslıları mukayese etti. Faslıların Türklerden daha iyi uyum sağladığını söyledi. Türklerin iş dünyasında daha başarılı olduğu görüşü üzerine ise Aboutaleb, Türklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun kolu olduğunu, bu kolun camilere kadar uzandığını söyledi.

#2
Foto - Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb'in sözlerine sert tepki geldi. İslam Democraten Partisi Genel Başkanı Tahsin Çetinkaya, Life24'ün canlı yayına katılarak bu mübarek ayda Aboutaleb'in sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb'in sözlerine sert tepki geldi. İslam Democraten Partisi Genel Başkanı Tahsin Çetinkaya, Life24'ün canlı yayına katılarak bu mübarek ayda Aboutaleb'in sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Life24 TV'de tepkisini dile getiren Çetinkaya,

Life24 TV'de tepkisini dile getiren Çetinkaya, "Bu bir nevi kıskançlıktır. Rotterdam gibi bir şehrin Fas asıllı başkanına bu sözler yakışmamıştır. Aboutaleb ne yapmak istiyor anlamak mümkün değildir. Hollanda'da huzur içinde yaşıyoruz. Bayram öncesi Aboutaleb'in sözleri Hollanda'da yaşayan Fas ve Türk toplumu arasına fitne fesat sokmaktan başka bir şey değildir" dedi.

#4
Foto - Çetinkaya, Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb'in 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde meydana gelen olaylardaki tutumuna da değinerek,

Çetinkaya, Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb'in 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde meydana gelen olaylardaki tutumuna da değinerek, "Olaylara sağduyulu yaklaşmak yerine 'Bana olay çıkartanları gerekirse vur emri verildi' diyerek daha da tırmandırmıştır" ifadelerini kullandı.

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