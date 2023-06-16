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#1
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Bakü, Azerbaycan'ın, Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer alan başkentidir. Kafkasya’nın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezidir.

#2
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra bir liman kenti olarak da önemlidir. Şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunu Azerbaycanlılar oluşturur.

#3
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Bakü'nün tarihi eski devirlere uzanır. Abşeron arazisinde bulunmuş arkeolojik buluntular buranın eski yaşama yeri olduğunu ispatlar.

#4
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Pirallahı, Zığ Gölü etrafı, Şüvelan, Merdekan, Binegedi, Emircan ve benzeri yerlerde milattan önce 3-1’inci bin yıllara ait arkeolojik malzemeler bulunmuştur.

#5
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Bakü şehrinin ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırıcılar Bakü'yü Kaytara (Kankara), Albana, Baruka v.b. ile özdeşleştirirler.

#6
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

Bakü'de bulunmuş 5-7. yüzyıllara ait Sasani hazinesi o devirde buranın yaşama yeri olduğunu gösterir.

#7
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

5-6. yüzyıllarda Bakü, Bağavan ve Ateş-i Bakvan diye adlandırılır. Arap kaynaklarında (10. yüzyıl) "Bakuye", "Bakuh", "Baku", Rus kaynaklarında (15. yüzyıl) "Baka", Safeviler devri Farsça kaynaklarda "Badükübe" olarak geçiyor.

#8
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#9
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#10
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#11
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#12
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#13
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

#14
Foto - Farklı mimarisiyle dikkat çeken şehir: Bakü

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