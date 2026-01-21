  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap Bayraktar Kızılelma sonrası ani kararı aldılar! YFQ-42A alelacele bakın nereye götürüldü O ülkede oturamazsınız... Vize engeli ile ilgili bunları bilmeniz gerekiyor! ABD'den 75 ülkeye oturma izni İnsan değilsiniz insan! Kalleşlik kamerada Türkiye'den yardım istediler! TCG Anadolu acil olarak oraya gidiyor Suriye'den kahreden haber! Yapılanlar sinirleri zorlayacak cinsten Beşiktaşlılar şaştı kaldı, çünkü reddetti mi diyerek konuşuluyor! Maalesef kötü haber geldi gelecek... Altın sütü! Damarlardaki pıhtılaşmayı önlüyor, karaciğer ve beyni koruyor: İyi seçim olan sütü için bizi koruyacak
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen son faizsiz evlilik kredisine başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin neler beyan ediliyor? Vatandaşlar tarafından aramalar başladı.

#1
Foto - Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen faizsiz evlilik kredisi uygulaması hayata geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, belirlenen şartları sağlayan çiftlere 150 bin TL tutarında, geri ödemesi ertelenmiş faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

#2
Foto - Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

Uygulama ilk etapta depremden etkilenen illerde başlatılırken, başvurular hem e-Devlet hem de aile.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. Kredi, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak.

#3
Foto - Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ Devlet destekli bu özel finansman modeli, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştığı maddi yükü azaltmayı amaçlıyor. Başvurusu onaylanan adaylara; 150.000 TL tutarında faizsiz kredi İlk 24 ay geri ödemesiz Toplamda 48 ay vade avantajı sağlanıyor. Bu kredi kapsamında herhangi bir faiz, dosya masrafı ya da ek kesinti uygulanmıyor. FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak adım adım başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin bilgiler beyan ediliyor. Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması zorunlu şartlar arasında yer alıyor. YAŞ SINIRI VAR MI? KİMLER BAŞVURABİLİR? Faizsiz evlilik kredisi için yaş kriteri net şekilde belirlendi. Buna göre; Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. 30 yaşını doldurmuş kişiler bu destekten yararlanamıyor.

#4
Foto - Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Haber geldi: Yapamıyoruz diyenlere işte cevap

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER? BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER Krediye hak kazanabilmek için eş adaylarının aşağıdaki koşulları birlikte sağlaması gerekiyor: Depremden etkilenen 11 il dışında üzerine kayıtlı taşınmazı ya da hissesi bulunmamak Son 6 aylık gelir ortalaması ve son ay toplam gelirinin 2 asgari ücreti geçmemesi Adli sicil kaydının temiz olması (affa uğramış olsa dahi kesinleşmiş mahkûmiyet olmaması) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor. EVLİLİK HAYALİ KURAN GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK Faizsiz evlilik kredisi, özellikle ekonomik şartlar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Uygulama, hem sosyal destek hem de aile kurumunun güçlendirilmesi açısından dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar
Siyaset

‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit’te toplanan bir grup DEM Partili göstericiye hitap ederken: “Rojava kırmızı çi..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Gündem

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında batılı efendileri tarafından terk edilen terör baronlarının içine düştüğü ..
Müsavat Dervişoğlu’ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye
Gündem

Müsavat Dervişoğlu’ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Mehmetçik’in terör koridorunu parçalamak için yürüttüğü operasyonl..
PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’
Gündem

PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’

Suriye sahasında Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi ile yerle yeksan olan PKK-SDG şürekası, Avrupa’daki yandaşlarına "direniş" maskesi altı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23