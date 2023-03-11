2023-03-11 12:10:46 Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza
Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var.
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Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var.
Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı.
DHA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
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