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Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

2023-03-11 12:10:46
Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Yaralılar var.

#1
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

#2
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

DHA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

#3
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

#5
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

#6
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Faciadan dönüldü! Yine İETT yine kaza

Olay yerinden görüntüler...

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