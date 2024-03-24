2024-03-24 13:03:15 Facebook ve Instagram’dan dikkat çeken “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler
Türkiye sandığa gidiyor. Facebook ve Instagram bu süreçte olası manipülasyonları engellemek adına yeni önlemler aldı. Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, "Bu ekipler sayesinde, sofistike ağlar kullanarak kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan bazı sayfalar, gruplar ve hesaplara yani koordineli kötüye kullanım konusuna odaklandık" ifadelerini kullandı.