Kartla ödeme yapanlar dikkat! Rekabet Kurumu'ndan yeni karar!

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkındaki soruşturmayı sunulan taahhütler çerçevesinde sonlandırdı. Yeni dönemde e-ticaret ödeme ekranlarında rakip dijital cüzdanlar daha görünür hale gelerek rekabet artırılacak. Ayrıca, bu devlerin bankalara sunduğu indirim ve teşvikler artık daha şeffaf ve objektif kriterlere dayanacak. Bu hamleyle, kartlı ödemeler pazarında daha adil bir yapının kurulması ve yerel oyuncuların önünün açılması hedefleniyor.