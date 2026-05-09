Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kartla ödeme yapanlar dikkat! Rekabet Kurumu'ndan yeni karar!

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkındaki soruşturmayı sunulan taahhütler çerçevesinde sonlandırdı. Yeni dönemde e-ticaret ödeme ekranlarında rakip dijital cüzdanlar daha görünür hale gelerek rekabet artırılacak. Ayrıca, bu devlerin bankalara sunduğu indirim ve teşvikler artık daha şeffaf ve objektif kriterlere dayanacak. Bu hamleyle, kartlı ödemeler pazarında daha adil bir yapının kurulması ve yerel oyuncuların önünün açılması hedefleniyor.

Rekabet Kurumu, küresel ödeme sistemleri devleri MASTERCARD ve VISA hakkında yürüttüğü soruşturmayı, sunulan kapsamlı taahhütlerin kabul edilmesiyle sonuçlandırdı. Bu karar ile kartlı ödemeler sisteminde aktif bir rol üstlenen MASTERCARD ve VISA’nın faaliyet gösterdiği pazarda daha rekabetçi pazar koşulları tesis edilecek, sınır ötesi işlemlerde takas komisyon oranlarında iyileştirme yapılacak ve alternatif dijital cüzdanlar daha görünür hale gelecek.

DİJİTAL CÜZDANLARDA ÇEŞİTLİLİK Masterpass’in yanı sıra, e-ticaret alışverişlerinde kullanılan ödeme ekranlarında rakip dijital cüzdan sağlayıcıları daha görünür olacak. Ödeme ekranlarında daha adil bir görünürlük ve rekabet ortamı sağlanacak. ŞEFFAF İNDİRİM VE TEŞVİKLER MASTERCARD ve VISA’dan şema hizmeti alan bankalar ve diğer alıcı kuruluşlara sunulan indirim ve teşvikler artık daha objektif, ölçülü ve anlaşılabilir kriterlere dayanacak.

KOMİSYON ORANLARINDA İYİLEŞTİRME Sınır ötesi işlemlerde uygulanan bazı takas komisyonlarında iyileştirme yapılacak. Böylelikle Türk bankacılık sistemine ve ekonomisine pozitif katkı sunulacak.

DAHA REKABETÇİ BİR PAZAR YAPISI Sunulan taahhütlerle, her geçen gün önemi artan kartlı ödemeler alanında Türkiye’de daha rekabetçi bir pazar yapısının tesis edilmesiyle, ekosisteme dahil tüm oyuncular bakımından ekonomik fayda yaratılması öngörülmektedir.

+90 (553) 313 94 23