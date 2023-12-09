Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Abanoz, “Bu minik müzemde topladığım eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi var. Yıllar içinde verdiğim emekle çok zengin bir koleksiyon oluşturdum. Yüzlerce yıl önce kullanılan çeşitli aletler ve eşyalar fabrikamıza gelen misafirlerimizce de ilgiyle geziliyor. Hatta duyup görmeye gelenler bile var. Burada çocukluğumda annem, babam yani tüm ailece etrafında toplanıp yemek yediğimiz sinimizin yanına oturup çay içerken maziyi yaşıyor, duygulanıyorum” diye konuştu.