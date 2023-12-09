  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

2023-12-09 20:10:58
Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Samsunlu bir iş adamı, antika merakı nedeniyle fabrikasının bir bölümünü adeta müzeye çevirdi.

#1
Foto - Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Kavak Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) bulunan fabrikasının ilk katını yıllar içinde topladığı antika eşyalarla donatan Osman Abanoz’un minik müzesi, ilçeye gelen misafirlerinde adeta uğrak yeri oldu.

#2
Foto - Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

İşyerinde özel bölümde radyo, gaz ocağı, tüfek, ibrikler, kazanlar, olmak üzere bini aşkın tarihi eşyanın bulunduğunu söyleyen 71 yaşındaki Osman Abanoz, amacının geçmişte kullanılan eşyaları gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

#3
Foto - Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Müzesini gezenlerin “Dedemin abdest ibriği” ya da “Babamın radyosu” dediğini belirten Abanoz, “Koleksiyonum içinde 240 yıllık Osmanlı demirci körüğü, 100 yıllık ve üzerinde taş plaklar, siniler, su güğümleri, tencereler, tarihi semaverler ve 18 yüzyılda kullanılan tarihi matbaa makinası gibi yüzlerce eserler var. Burada hem antika eserleri hem de ilçemizin tarihsel, kültürel ve geleneksel değerlerini sergileme olanağı buluyorum” dedi.

#4
Foto - Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Elinde bulundurduğu eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi olduğunu anlatan iş adamı Osman Abanoz, yoğun iş temposundan arda kalan zamanlarda burada dinlenerek rahatladığını söyledi.

#5
Foto - Fabrikasını bu yüzden fabrikaya çevirdi

Abanoz, “Bu minik müzemde topladığım eserlerin her birisinin ayrı bir hikayesi var. Yıllar içinde verdiğim emekle çok zengin bir koleksiyon oluşturdum. Yüzlerce yıl önce kullanılan çeşitli aletler ve eşyalar fabrikamıza gelen misafirlerimizce de ilgiyle geziliyor. Hatta duyup görmeye gelenler bile var. Burada çocukluğumda annem, babam yani tüm ailece etrafında toplanıp yemek yediğimiz sinimizin yanına oturup çay içerken maziyi yaşıyor, duygulanıyorum” diye konuştu.

Devlet Bahçeli'den Filistin bombası
Gündem

Devlet Bahçeli'den Filistin bombası

İsveç'in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Stockholm yönetiminin Meclis'in onayını alması için 4 ..
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme
Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan 43 yaşındaki F.H. isimli kadın Kocaeli'nde gözaltına alındı.

İsrailli muhabir: Bölgede SİHA'nın ansızın nereden çıkacağı belli değil!! Hamas'ın tünelleri: İsrail askerlerini korkutan sahne
Dünya

İsrailli muhabir: Bölgede SİHA'nın ansızın nereden çıkacağı belli değil!! Hamas'ın tünelleri: İsrail askerlerini korkutan sahne

İsrailli savaş muhabiri Amir Buhbot, Eş-Şucaiyye, Onlara (askerlere) 'silahlı bir birliğin ve silahlı bir insansız hava aracının (SİHA) ansı..
Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir
Teknoloji

Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir

Türk sanayiide Türkiye Hür ve Bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, ABD nin baskısından kurtulma çalışmaları ram hızla devam ediyor..
Galatasaray'ın Müslüman yıldızları hakkında bilinmeyenler! Başörtülü annesiyle törene katıldığı için tehdit edildi
Spor

Galatasaray'ın Müslüman yıldızları hakkında bilinmeyenler! Başörtülü annesiyle törene katıldığı için tehdit edildi

Hakim Ziyech ve Sacha Boey, Galatasaray'ın Müslüman yıldızlarının ilginç hikayeleri konuşulmaya devam ediyor.
2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap
Ekonomi

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hacı Yakışıklı'ya verdiği röportaj'da dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacı Yakışıklı aralarında geçen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23