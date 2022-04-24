  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
5
Fabrikada büyük yangın!

2022-04-24 08:59:02
Fabrikada büyük yangın!

Yangın, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri farkeden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri farkeden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi.

#4
Foto - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...
Gündem

Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Microsoft kurucusu Bill Gates'in Türkiye ziyaretine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Suriyeliler ile ilgili gerçekler söylendi! Halk TV moderatörü dondu kaldı
Medya

Suriyeliler ile ilgili gerçekler söylendi! Halk TV moderatörü dondu kaldı

Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Samir Hafez, Halk TV canlı yayınında Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlara yönelik haksızlığı anlatınca, st..
Abdurrahman Dilipak: Allah muhtaç etmesin!
Medya

Abdurrahman Dilipak: Allah muhtaç etmesin!

Hacamat tedavisinin sağlık açısından önemini anlatan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, kendisini hedef alanların "alay etmek" için kullandıkları..
2022 Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman olacak? Darüşşafaka sınavına kimler başvuru yapabilir?
Eğitim

2022 Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman olacak? Darüşşafaka sınavına kimler başvuru yapabilir?

Darüşşafaka sınavı başvuru formu: Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim..
Savunma sanayinde müthiş hamle! Artık daha güçlü
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş hamle! Artık daha güçlü

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı lazer silah sisteminin güçlendirilmiş versiyonunu bu ..
Dikkat! İmam Şarânî'nin hesabına göre, bu gece Kadir Gecesi!
İSLAM

Dikkat! İmam Şarânî'nin hesabına göre, bu gece Kadir Gecesi!

Ramazan ayının içerisinde gizlenen ve alimler tarafından ramazanın 27 gecesi olarak görüş belirtilen Kadir Gecesi ne zaman? İmam Şar’ani’ye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay