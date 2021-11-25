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Dünya
8
F-35'lere talip olan Yunanistan şokta! Bunu beklemiyorlardı

2021-11-25 08:30:38
F-35'lere talip olan Yunanistan şokta! Bunu beklemiyorlardı

Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerin peşine düşen Yunanistan beklenmedik bir durumla karşılaştı.

#1
Foto - Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale jetlerine F-35 savaş uçaklarını da eklemek istiyor. ABD'den F-35 jetlerini resmen isteyen Atina yönetiminde hayal kırıklığı var.

Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale jetlerine F-35 savaş uçaklarını da eklemek istiyor. ABD'den F-35 jetlerini resmen isteyen Atina yönetiminde hayal kırıklığı var.

#2
Foto - To Vima gazetesinde yer alan 'Bir üst modelle güncellenen Yunan F-16'ları ve F-35'lerin zorlukları' başlıklı haberde, savunma sanayinden kaynakların görüşlerine yer verildi. Habere göre, 83 adet Yunan F-16 uçağının Viper versiyonuna yükseltilmesi yolda.

To Vima gazetesinde yer alan 'Bir üst modelle güncellenen Yunan F-16'ları ve F-35'lerin zorlukları' başlıklı haberde, savunma sanayinden kaynakların görüşlerine yer verildi. Habere göre, 83 adet Yunan F-16 uçağının Viper versiyonuna yükseltilmesi yolda.

#3
Foto - 17 Kasım'da Yunan Hava Kuvvetleri (PA) tarafından yükseltilecek sekizinci uçak, Tanagra'daki Helen Savunma Sanayii (EAB) üssüne uçtu. Mühendisler, değiştirilecek olan cihazların demontaj ve sökümüne girişti ve jetleri Viper'a dönüştürecek eklemeler için hazırladı.

17 Kasım'da Yunan Hava Kuvvetleri (PA) tarafından yükseltilecek sekizinci uçak, Tanagra'daki Helen Savunma Sanayii (EAB) üssüne uçtu. Mühendisler, değiştirilecek olan cihazların demontaj ve sökümüne girişti ve jetleri Viper'a dönüştürecek eklemeler için hazırladı.

#4
Foto - Block-50'ler 7-8 bin saat uçma kabiliyetine sahipken, olası bir yükseltme onlara 2-3 bin saat daha uçuş sağlayacak. To Vima'ya göre, yenilenen F-16'lar Fransa'dan satın alınan 24 Rafale savaş uçağının dahil edilmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz hava sahasında denge sağlayabilir.

Block-50'ler 7-8 bin saat uçma kabiliyetine sahipken, olası bir yükseltme onlara 2-3 bin saat daha uçuş sağlayacak. To Vima'ya göre, yenilenen F-16'lar Fransa'dan satın alınan 24 Rafale savaş uçağının dahil edilmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz hava sahasında denge sağlayabilir.

#5
Foto - Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Savunma sanayi kaynakları,

Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Savunma sanayi kaynakları, "Türkiye F-35 programından çıktı. Bu nedenle inşa edilen 6-7 uçak ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak" ifadesini kullandı.

#6
Foto - Aynı kaynaklara göre Yunanistan'ı meşgul eden ve hala endişelendiren F-35'ler konusunda bazı 'caydırıcı' istatistikler var. Huffington Post Yunanistan ise, F-35'lerin Atina yönetimine maliyetini mercek altına alan bir haber yayımladı. 80 milyon doları aşan fiyatı bulunan F-35'lerin her bir saatlik uçuştaki faturası ise 15 bin dolar. Bir F-35'in satın alma maliyeti 80 milyon dolar civarında olsa da, yetkililer fiyatının daha da düşeceğini iddia ediyor. Yunanistan'ın iki beşinci nesil avcı uçağı filosu, yani 24 uçak satın alması durumunda, bu devasa bir silahlanma programı anlamına gelecek.

Aynı kaynaklara göre Yunanistan'ı meşgul eden ve hala endişelendiren F-35'ler konusunda bazı 'caydırıcı' istatistikler var. Huffington Post Yunanistan ise, F-35'lerin Atina yönetimine maliyetini mercek altına alan bir haber yayımladı. 80 milyon doları aşan fiyatı bulunan F-35'lerin her bir saatlik uçuştaki faturası ise 15 bin dolar. Bir F-35'in satın alma maliyeti 80 milyon dolar civarında olsa da, yetkililer fiyatının daha da düşeceğini iddia ediyor. Yunanistan'ın iki beşinci nesil avcı uçağı filosu, yani 24 uçak satın alması durumunda, bu devasa bir silahlanma programı anlamına gelecek.

#7
Foto - Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor. 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez tarafından bir tasarı sunuldu. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Bob Menendez'in Haziran ayında gündeme getirdiği ABD-Yunanistan savunma işbirliği tasarısı, artık ABD Senatosu'nda inceleniyor. 'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' başlıklı yasa tasarısı, ABD savunma bütçe paketine (NDAA) bir değişiklik olarak dahil edildi. Bu gelişme tasarının hızlı oylanmasına zemin hazırlayabilir.

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