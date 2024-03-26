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F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

2024-03-26 09:41:14
F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

Ankara’nın Türk Hava Kuvvetleri’nin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD’den talep ettiği F-16’ların ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Türk yetkililerce detaylıca inceleniyor. Edinilen bilgiye göre pakette yer alan F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) elinde bulunan F-16’ların modernizasyonu önceliklendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirilmesi ve İngiliz-Alman-İtalyan ve İspanyol ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçağının alınması üzere özel kaynak ayrılacak.

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Foto - F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

MALİYET ANLAŞMA SAFHASINDA ORTAYA ÇIKACAK Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın yetkililerce incelemeleri tamamladıktan sonra Türk ve ABD tarafı bir araya gelecek. Görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmenin ardından anlaşmanın sonuçlandırılacak ve takvim işlemeye başlayacak.

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Foto - F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

Fiyatlandırma ise liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Anlaşma safhasına geçilmesiyle toplam maliyet ortaya çıkacak. Öte yandan Ankara, üretim ve modernizasyonun Türkiye'de yapılmasına yönelik teklifi de ABD makamlarına iletti.

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Foto - F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

TAKVİMİ ETKİLEYEBİLİR F-16 tedarik sürecinin de 2028 yılına kadar tamamlanacağı değerlendirilirken; Türk F-16'larının ABD'den "uçarak" ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Öte yandan talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği kaydediliyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bu kegetelerden cıvata almayın. Bir an önce kendi uçarlarımızı bitirin. Kimse kimseye hele hele azılı düşman olduklarına işe yarar silah falan vermez.

Muaviye

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