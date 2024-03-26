F-16 paketinde sürpriz! Bakın F-16’lar Türkiye’ye nasıl gelecek

Ankara’nın Türk Hava Kuvvetleri’nin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD’den talep ettiği F-16’ların ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Türk yetkililerce detaylıca inceleniyor. Edinilen bilgiye göre pakette yer alan F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) elinde bulunan F-16’ların modernizasyonu önceliklendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirilmesi ve İngiliz-Alman-İtalyan ve İspanyol ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçağının alınması üzere özel kaynak ayrılacak.