Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Çocuğunuza bir oyun satın alırken, PG değerlendirmesini (ya da dengini) kontrol edin. Uygulama içi satın alma yapılan oyunlardan kaçının; çünkü bunlar pazarlama numaralarını kötüye kullanır ve oyuncuların, daha ileri seviyelere geçme hakkını satın alarak oyun içi ilerlemeye dayalı öğrenme becerilerini es geçmeye olanak sağlar. Çocuklarınıza ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken biraz mahremiyet tanımanız gerekiyor olsa da, oyunların yalnızca evinizin ortak alanlarında oynanmasını sağlayın. Bu şekilde davranışlarını denetleyebilirsiniz. Fakat onları ısrarla kontrol etmemeniz gerektiğini de unutmayın; bunun yerine güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedefleyin ve oynadıkları oyunları öğrenmeye hatta siz de oynamaya çalışın. Oyun saatleri ve süresi üzerinde önceden anlaşma yapın. Bu şekilde, çocuklar da zamanlarını nasıl istedikleri gibi planlayacaklarını öğrenebilirler. Oyun zamanları dışında oyun bildirimlerini kapatın ve çocuklarınızın telefonlarının yanı sıra PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch, gibi konsollarda ebeveyn denetimi özelliklerini kullanın. Çevrimiçi olarak nasıl güvende kalacakları, siber zorbalığın ne olduğu, karşılaşabilecekleri dolandırıcılık türleri ve çevrimiçi ortamda tanıştıkları herkesin umdukları kadar iyi kalpli olmayabileceğinden bahsedin.