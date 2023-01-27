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Aktüel
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Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

2023-01-27 11:40:00
Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Oyun oynamak çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Yaşam becerileri edinmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Dijitalleşen hayatın kurallarını çocuklar oyunlarla öğrenebiliyorlar. Dijital güvenlik şirketi ESET, video oyunları oynamanın çocukların anlamlı beceriler edinmelerine nasıl yardımcı olduğunu irdeledi.

#1
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Video oyunları artık çok popüler. Dünya çapındaki oyuncu sayısı üç milyarı aştı. Bu hızlı artış oyun konsollarının, PlayStation, Xbox ya da Nintendo gibi en tanınmış oyun platformlarının çok ötesine geçerek bilgisayarlara ve akıllı telefonlarımız aracılığıyla doğrudan ceplerimize ulaşıyor. Çocukların ekran karşısında geçirdikleri hareketsiz zaman, ebeveynler için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam etse de oyun oynamanın faydaları da var.

#2
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Sosyal beceriler Oyunlar çevrimiçi hale geldikçe, oyuncular arasındaki etkileşim de yeni seviyelere ulaştı. Sadece birkaç yıl önce, çocuklar oluşturdukları koleksiyonlar ya da spor oyunlarında elde ettikleri başarılar hakkında konuşmak için heyecanla okula koşarken, artık dünyanın her yerinden arkadaşlarıyla birlikte video oyunları oynuyorlar. Oyun içi sohbet özellikleri gerçek sosyal etkileşime olanak tanıyor. Bu da iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmenin yanı sıra, grup içinde etkili bir şekilde nasıl çalışılacağını öğretiyor. Eskiden sosyal ilişkiler okul kampüsüyle sınırlıydı. Artık çocuklar dünyanın her yerinden insanlarla konuşabiliyor, kendi ortamlarının dışında yeni gerçeklikler keşfedebiliyorlar. Yeni diller öğrenmek için ilk adımları atabiliyor ya da farklı kültürel birikimlerin farkına varabiliyorlar.

#3
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Öz farkındalık Hakemli bir dergi olan Games for Health Journal, insanların ruh halini ve yaşadıkları stresi inceleyen bir çok araştırmanın pasif bir mola verme, internette gezinme ya da rahatlatıcı etkinlik yapmakla karşılaştırıldığında video oyunları oynamanın daha belirgin iyileşmeler sağladığını belirtiyor. Ayrıca, video oyunları bir başarı duygusu verebilir. Çocuklar video oyunlarıyla görevleri başarmanın faydalarını, organizasyon ve planlamanın önemini ve yeni beceriler edinmenin onları daha iyi sonuçlara ve ödüllere nasıl götürebileceğini öğrenebilir.

#4
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Bilişsel beceriler Çocukların oyun oynarken ekrana yapışmış gibi görünmelerinin bir nedeni var. Bu da oyunlarda genellikle ortamlarındaki değişiklikleri algılamalarını ve bunlara daha iyi tepki vermelerini sağlayan aşırı odaklanma, anlık tepkiler ve hızlı karar verme gereksinimidir. Aynı zamanda görüntüleri, karakterleri ve gizli geçitleri hatırlamanın yanı sıra haritalarda gezinmek zorunda olmak, hafızanın ve detaylara gösterilen özenin geliştirilmesine yardımcı olur.

#5
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Sorun çözme becerileri Oyunlar sorun çözme becerilerini geliştirmenin, sonraki seviyelere ilerlemek için gerekli çözümleri bulmak üzere mantık ve yaratıcılığın nasıl kullanılacağını öğrenmenin iyi bir yoludur. Oyunlar, çocukların sorunları daha küçük parçalara ayırmayı ve daha sonra her seferinde tek parça üzerinde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu, çocukların karmaşık sorunları nasıl yönetebileceklerine yönelik gelişmelerine katkı sağlayabilir. Yeni sorunları çözmek için önceki çözümleri nasıl kullanacaklarına dair bir anlayış geliştirmelerine ve bu süreçte başarılı "sayısal düşünürler" haline gelmelerine yardımcı olmak için de iyi bir yol olabilir.

#6
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Mantıklı düşünme becerileri Verilerin nasıl okunacağını, farklı araçların nasıl çalıştığını ve farklı ölçümlerin nasıl okunacağını anlamak, çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarına yardımcı olan değerli becerilerdir. Günümüzün verilerle çevrelenmiş toplumunda, etrafımızdaki birçok bilgiden nasıl anlam çıkarılacağını öğrenmek, anlamlı bağlantılar kurmak, sağlam yargılara ulaşmak ve ikna edici argümanlar oluşturmak, çocuklarınızın yaşamları boyunca iyi durumda kalmasını sağlayacaktır. Eleştirel düşünme temel bir yaşam becerisidir ve yukarıda sıralanan diğer beceri ve yatkınlıklarla birlikte, onların kendine güvenen ve sorumlu yetişkinler haline gelme yolunda ilerlemelerini sağlayacaktır.

#7
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Çocuklar sadece yetişkinlerin gözetimi altında oyun oynamalıdır Bunlar öğrenilmesi gereken beceriler olsa da, çocuklara istedikleri zaman, istedikleri şeyi oynamalarına izin vermek için yeterli değil. Ebeveynlerin, belirli bir oyunun çocuğun yaşına uygun olup olmadığı ve çocuğun yaşı ne olursa olsun, oynanan oyunların okul performansı, uyku düzeni, ekran dışında geçirilen zaman ve davranışlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğu gibi dikkat etmeleri gereken birkaç nokta;

#8
Foto - Ezber bozan detaylar Vıdeo oyun oynamanın çocuklara faydası

Çocuğunuza bir oyun satın alırken, PG değerlendirmesini (ya da dengini) kontrol edin. Uygulama içi satın alma yapılan oyunlardan kaçının; çünkü bunlar pazarlama numaralarını kötüye kullanır ve oyuncuların, daha ileri seviyelere geçme hakkını satın alarak oyun içi ilerlemeye dayalı öğrenme becerilerini es geçmeye olanak sağlar. Çocuklarınıza ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken biraz mahremiyet tanımanız gerekiyor olsa da, oyunların yalnızca evinizin ortak alanlarında oynanmasını sağlayın. Bu şekilde davranışlarını denetleyebilirsiniz. Fakat onları ısrarla kontrol etmemeniz gerektiğini de unutmayın; bunun yerine güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedefleyin ve oynadıkları oyunları öğrenmeye hatta siz de oynamaya çalışın. Oyun saatleri ve süresi üzerinde önceden anlaşma yapın. Bu şekilde, çocuklar da zamanlarını nasıl istedikleri gibi planlayacaklarını öğrenebilirler. Oyun zamanları dışında oyun bildirimlerini kapatın ve çocuklarınızın telefonlarının yanı sıra PlayStation, Xbox veya Nintendo Switch, gibi konsollarda ebeveyn denetimi özelliklerini kullanın. Çevrimiçi olarak nasıl güvende kalacakları, siber zorbalığın ne olduğu, karşılaşabilecekleri dolandırıcılık türleri ve çevrimiçi ortamda tanıştıkları herkesin umdukları kadar iyi kalpli olmayabileceğinden bahsedin.

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