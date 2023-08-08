‘Eyyamı Bahur’ en çok onları etkiledi

Enkaz kent Hatay'da, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf iş yerlerini açarak toparlanma sürecine geçti. Asrın felaketi olan adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkıma uğrayan şehirlerden birisi de Hatay olmuştu. Antakya’nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf yeniden kepenklerini açarken, bölgenin en eski fırıncısı olan 62 yaşındaki Yunus Bucak da tekrar çalışmaya başladı.