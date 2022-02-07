2022-02-07 15:06:10 Eyüpsultan'da yangın
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.
Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
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