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Hayat-Aktüel
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Eyüpsultan'da yangın

2022-02-07 15:06:10
Eyüpsultan'da yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde su dolum tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

#1
Foto - Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kemerburgaz mevkisinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

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