Eyüpsultan’da silahlı saldırı

"İlk Müdahaleyi Ambulans Gelene Kadar Bizler Yaptık" Yaralılardan birinin aynı sokakta yaşadığı arkadaşının oğlu olduğunu ifade eden Kızılkaya, “Barış Manço Parkı, bu bölgenin en büyük parklarından birisi. Yüzlerce çocuk şu alanda oyun oynuyordu ki benim çocuğum da aralarındaydı. Silah sesinden sonra oraya yönlendik. Döndürdüm ki aynı sokakta yaşadığımız arkadaşımızın oğlu. Elimizde büyüyen bir çocuk. Kime ne zararı olabilir bir çocuğun? İlk müdahaleyi ambulans gelene kadar bizler yaptık. Yan çevirdik. İki tane kasıkta bir de sırtında mermi vardı. Atletlerle, yastıklarla kompres yaptık. Biz yerdeki yaralıyla uğraşırken birisi de aşağı tarafta düşmüş dediler. Onu sonradan duyduk. Çok ağladık burada. Elimizden bir şey de gelmedi.” ifadelerini kullandı. "Barış Manço Parkı’nda Kamera İstiyoruz"