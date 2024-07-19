2024-07-19 07:50:03 Eyüpsultan’da silahlı saldırı
İstanbul Eyüpsultan’da 2 genç parkta oturduğu esnada yanlarına yaklaşan başka bir genç tarafından silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay sonrası teslim oldu. Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi, Evyap Caddesi'nde yer alan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre isminin M.S. olduğu iddia edilen şahıs, henüz kimliği öğrenilemeyen iki gence bankta oturdukları esnada yaklaştı ve yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı ve kısa süre sonra kendi isteğiyle polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Silah seslerinin patladığı esnada parkta vakit geçiren aileler ve çocuklar büyük korku ve panik yaşadı.