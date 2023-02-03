2023-02-03 10:39:08 EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim
Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak. Toplamda 4.8 milyon kişiyi etkilemesi beklenen EYT yasa teklifi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyona sunulan etki analiz raporuna göre EYT’nin SGK’ya maliyeti 144.7 milyar TL olacak. Raporu sunan SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, “Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart’tan itibaren hesaplanarak yatırılacak” dedi. İşte EYT ile ilgili son dakika tüm detaylar...