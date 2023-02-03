  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
38
EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

2023-02-03 10:39:08
EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak. Toplamda 4.8 milyon kişiyi etkilemesi beklenen EYT yasa teklifi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyona sunulan etki analiz raporuna göre EYT’nin SGK’ya maliyeti 144.7 milyar TL olacak. Raporu sunan SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, “Bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihte bağlansa bile 1 Mart’tan itibaren hesaplanarak yatırılacak” dedi. İşte EYT ile ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

EYT'de son dakika gelişmesi yaşandı. Uzun süredir beklenen emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifle 2.2 milyon kişinin 2023 yılında emekli olabileceği açıklanırken, söz konusu düzenlemenin SGK’ya maliyeti 144.7 milyar TL olarak hesaplandı. Kamu personeli üzerinden de 49.7 milyar liralık bir maliyet hesaplanıyor. SGK Başkan Vekili Kürşad Arat, maaş bağlanma sürelerinin uzayabileceği yönündeki uyarılara, “Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile maaşlar 1 Mart’tan itibaren hesaplanacak” yanıtını verdi.

#2
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

EYT’den emeklilik başvurusu yapan milyonlarca kişi maaştan önce kıdem tazminatlarına kavuşacak. Emekli maaşı SGK’ya başvuruyu takip eden ay başından itibaren bağlanıyor. SSK’lı maaşını her ayın 17-22’si arasında çekiyor. Dolayısıyla maaş hesaba yatana kadar EYT’li, işyerinden emeklilik hakkıyla ayrılıp kıdem tazminatına daha önce kavuşacak.

#3
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İŞVEREN ÖDEMEK ZORUNDA SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısını alıp işverene teslim eden EYT’li yasal olarak iş sözleşmesini tek taraflı feshedip kıdem tazminatıyla birlikte izin gibi yasal haklarını talep edebilecek. Bu durumda işverenin ‘ödemiyorum’ deme hakkı yok. Yani tüm süreç yasal çerçevede ilerleyecek. Çalışanların sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limitini asgari ücret belirliyor. Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 55’lik artışla brüt 10 bin 8 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor.

#4
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

SON BRÜT ÜCRETE GÖRE HESAP Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. İlk 6 ay için geçerli tavan tutar 19 bin 982.83 lira olarak belirlemişti. İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden ödeniyor. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

#5
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Tazminat hesaplanırken ücretin yanı sıra, düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye ve primler gibi) dikkate alınıyor. Tazminatlar genel olarak peşin ödeniyor. Ancak EYT sürecinde toplu bir kıdem tazminatı ödeneceğinden bu konuda işçi ve işveren anlaşırsa taksitler halinde de ödeme yapılabilir. Bu tarafların kabulüne bağlı.

#6
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İSTİFA EDENDE DE YAŞ ARANMIYOR BU DETAYLARA AMAN DİKKAT! EYT ile emeklilikte yaş aranmıyor. 5000-5975 gün arası kademeli prim şartı ve kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık sigortalılık şartı gerekiyor. EYT ile emekli olamayacakların da istifa ile kıdem tazminatı hakkı söz konusu. 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Seçeneklerden birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim. Bu şartları tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli oluyor.

#7
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

7000 GÜNÜ TAMAMLAYANLAR 2008’den önce sigortalı olanların ikinci seçeneği ise 7000 gün prim ödeme süresi. 7000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.

#8
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

1 Mayıs 2008’den sonra işe girenlerde ise aranan prim gün sayısı 5400 olacak (her yıl 100 gün artarak 4500’den 5400’e çıkacak). EYT hakkıyla emekli olacak yaklaşık 5 milyon vatandaş da yasa çıktıktan sonra kıdem tazminatı hakkı elde edebilecek. Bunun için SGK’dan emekli olabildiğine dair bir yazı alacak ve bunu işverene verecek.

#9
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Ekinde de emeklilik sebebiyle istifa ediyorum diyecek, işveren de onu ‘08’ koduyla SGK’ya bildirecek ve kişi artık o işletme ile arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdirecek yani işten çıkmış olacak. Bu saatten sonra kişinin aynı işyerinde işe devam edip etmemesi yine o çalışan ve işveren arasında yapılan anlaşmaya bağlı. İşçi 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlarsa işveren 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminden yararlanabilecek.

#10
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İKİ KEZ VEYA DAHA FAZLA ALINABİLİR Mİ? Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenler, ikinci kez emekli olamayacağından ‘emeklilik gerekçesiyle’ kıdem tazminatı talep edemiyor. Bu durumda normal bir işçi gibi işlem yapılıyor.

#11
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Yani işten çıkarma, geçerli nedenle (maaşın geç ödenmesi ve mobbingpsikolojik baskı gibi) sözleşme feshi, en az 1 yıllık çalışma süresinin olması gibi kurallara tabi olarak tazminat alınabiliyor. Diğer yandan kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşlarını kestirip çalışmaya devam eden emekliler, yeniden emeklilik dilekçesi vererek, emeklilik sonrası sürelerin tazminatını da alabiliyor.

#12
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İHBAR TAZMİNATI YATACAK MI? EYT’den emekli olacaklar sadece kıdem tazminatı alabilecek. Emeklilik hakkıyla işten ayrılmada ihbar tazminatı ödenmiyor. Emeklilik dışında tek taraflı sözleşmenin feshedildiği durumlarda ihbar tazminatı işler. Kıdem için 1 yılın dolması gerekirken, ihbar tazminatı ise 1 gün sigortalı çalışmayla elde edilebiliyor. İşten çıkaracağını veya işten ayrılacağını bildirmesi gereken taraf yasada belirtilen sürelere uymak zorunda.

#13
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Bildirimden hem işveren hem de işçi sorumlu. Bildirim, işçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa (1 gün dahi olsa) 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılmalı. Taraflar bu süreye bağlı kalmadan sözleşmeyi feshetmek isterse ihbar tazminatı ödemeli. İhbar tazminatının hesabında da brüt ücret dikkate alınıyor.

#14
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Ama bunda kıdem tazminatında olduğu gibi ‘tavan sınırı’ yok. Emeklilik hakkıyla ihbar tazminatı alınamaz ancak tekrar çalışmaya başlayan emekli bu kez belirtilen şartları taşırsa normal bir işçinin haklarına sahip olacağından ihbar tazminatına hak kazanır. Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten atıldıklarında yukarıda belirtilen sürelere göre ihbar tazminatı alırlar.

#15
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Kıdem hesabı brüt maaşa göre yapılmıştır. 10.008 TL 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin brütüdür. En düşük tazminatı tayin eder. 19 bin 982 TL ise 1 Ocak itibarıyla geçerli tavan kıdem tazminatı tutarıdır. Memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir yenilenir.

#16
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Kıdem tazminatından sadece Damga Vergisi (binde 7.59) kesiliyor. Hesabımız vergisi düşülmüş ‘NET’ tutarlardan oluşuyor.

#17
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İŞVEREN ÇALIŞACAKLAR İÇİN 3 AY SÜRE İSTEDİ Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 puanlık indirime rağmen emekli işçiler için ödenen sosyal güvenlik destekleme primi ile normal işçi çalıştıran işçi için ödenen sigorta primi işveren payı arasında 2 puanlık fark olduğunu belirterek, aynı işyerinde çalışmaya devam edecek EYT'liler için bu farkın giderilmesini istediklerini söyledi. Koç, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecek işçiler için öngörülen 10 günlük sürenin de teknik sebeplerden dolayı yetersiz olduğunu düşündüklerini, 3 ay olarak revize edilmesini talep ettiklerini belirtti. Koç, emekli olan EYT'lilerin bir süre dilendikten sonra yeniden çalışmak isteyebileceklerini, bu nedenle ilave süreye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

#18
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

EYT’Lİ SSK’LILARIN YÜZDE 87’Sİ ÇALIŞIYOR Teklif Komisyon’da çalışılmaya başlamadan önce Plan ve Bütçe Komisyonu’na SGK tarafından detaylı bir etki analiz raporu sunuldu.

#19
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

SGK Başkan Vekili Kürşad Arat tarafından “Üst yönetici olarak yetkim dahilinde, bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim” notuyla sunulan rapora göre, bu yıl emekli olabilecek 2.2 milyon kişinin 1.7 milyonu 4A’lı (SSK’lı), 89 bini Bağkurlu, 496 bini ise 4/C’li (Emekli Sandığı).

#20
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Gelecek yıllarda şartları tamamlayanlarla birlikte toplam rakam 4.8 milyon kişiye ulaşacak. Düzenlemenin bütçeye bu yılki maliyeti 194.4 milyar TL olacak. EYT kapsamındaki SSK’lıların yüzde 87’si halen çalışıyor.

#21
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

İndirim 194.4 milyar TL olacak. EYT kapsamındaki SSK’lıların yüzde 87’si halen çalışıyor. Verilecek teşviklerle bu kişilerin çalışmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu kişilerin hiçbiri çalışmazsa ve yerlerine de yenileri alınmazsa ilave olarak SGK, 45.5 milyar liralık bir kayıp yaşayacak. Ancak böyle bir durumun olma ihtimalinin bulunmadığı da yine raporda yer aldı.

#22
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

ORTALAMA YAŞ 48.5 Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte emekli olabilecek 2.2 milyon sigortalının ortalama yaşı 48.5 ve ortalama emekliliğe kalan süreleri 6.3 yıl. Mevcut durumda yıl içinde emekli olanların ortalama yaşı kadınlarda 54.1, erkeklerde ise 54.3.

#23
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER Komisyona sunum yapan SGK Başkan Vekili Kürşad Arat da, genel olarak SSK’lı olanların düzenleme sonrası emekli maaşını alarak çalışmaya devam etmelerini beklediklerini söyledi. Aylık bağlanma oranlarında da EYT’lilerde farklı bir durum olmadığını kaydeden Arat, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Bu kadar çok kişinin maaşı aynı anda bağlanabilecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

#24
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Komisyona sunum yapan SGK Başkan Vekili Kürşad Arat da, genel olarak SSK’lı olanların düzenleme sonrası emekli maaşını alarak çalışmaya devam etmelerini beklediklerini söyledi. Aylık bağlanma oranlarında da EYT’lilerde farklı bir durum olmadığını kaydeden Arat, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Bu kadar çok kişinin maaşı aynı anda bağlanabilecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

#25
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Kanun yürürlüğe girdikten sonra mart ayı itibarıyla maaşı hak etmiş olacaklar. Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile EYT’linin maaşı 1 Mart’tan hesaplanacak. Hak kaybı olmayacak.”

#26
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

EYT MALİYET TABLOSU 2023 YILI SGK’ya maliyet: (Emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve 4B prim kaybı) 144.7 milyar TL Kamu personeli bütçe maliyeti: 49.7 milyar TL Toplam merkezi bütçe maliyeti: (SGK artı kamu personeli) 194.4 milyar TL

#27
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

2 YIL 7 AY DAHA BEKLEYECEKLER CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise düzenlemenin 5 bin gün yerine 5 bin 975 güne kadar artan prim gün sayısıyla gelmesini eleştirdi. Bu nedenle birçok kişinin 2 yıl 7 ay daha çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Ağbaba, “Birçok kişi borçlandı, kimi arabasını sattı. Bu haliyle prim gün sayısı düzenlemesi kabul edilemez” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise teklifle yeni kademeli yaş şartı getirildiği iddiasının “yalan, bühtan” olduğunu iddia etti.

#28
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

BİR GÜN SONRA GİREN 60 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerin emeklilik koşulları da tartışma konusu oldu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “8 Eylül 1999’da işe giren 43 yaşında emekli olabilecek. 9 Eylül 1999’da işe giren ne zaman emekli olabilecek?” sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “60 yaşında olabilecek. Hepsini 43 yaşında emekli mi yapalım diyorsunuz?” yanıtını verdi.

#29
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

5975 GÜN ŞARTI 1999’DA YOKTU EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Emeklilikte yaşa takılanlardık. Emeklilikte prime takılanlar olduk. 1999 öncesi 5975’e kadar çıkan bir prim günü yoktu. Bu, 2002’de yürürlüğe girdi” diye konuştu.

#30
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

SALI GÜNÜ MECLİS GENEL KURULU’NA GELİYOR Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına ilişkin takvim ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan EYT düzenlemesini gündemin önüne alarak haftaya salı günü Genel Kurul’da görüşmeyi planladıklarını söyledi.

#31
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Emekli olup çalışmaya devam edenler için 4.7 milyarlık prim desteği sağlanacak

#32
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; EYT'lilerin heyecanla beklediği Meclis süreci hız kazandı. Yasa teklifi dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüp kabul edildi. Teklif, gelecek hafta salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp aynı gün yasalaşacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Komisyona sunulan etki analizine göre EYT'nin bu yılki toplam maliyeti 194.4 milyar lira olacak. Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Düzenleme 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşacak.

#33
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Meclise sunulan 4 maddelik yasa teklifine göre, 8 Eylül 1999 ve daha önce sigortalı çalışma başlayanlardan SSK'lılardan 5.000-5.975 arasında değişen prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar yasa yürürlüğe girmesini ardından hemen emekli olabilecek. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşı 48.5 olarak hesaplandı. Etki analizine göre, EYT'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2023 yılındaki maliyeti 144.7 milyar lira olacak. 49.7 milyar liralık kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte merkezi yönetim bütçesine toplam maliyeti 194.4 milyar lira olacak. Halen çalışmakta olan 4/A'lıların hepsinin çalışma hayatından çekilmesi ile oluşabilecek SGK prim kaybı da 45.5 milyar lira olarak hesaplandı.

#34
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

Emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan toplam 4.8 milyon kişinin bulunduğu tespit edildi. EYT düzenlemesinden etkilenen SSK kapsamındaki sigortalıların yüzde 87'si mevcutta çalışma hayatında aktif olarak yer alırken, Sosyal Güvenlik Destek Primi teşviki ve yeni istihdamla birlikte SSK kapsamında prim kaybı öngörülmüyor.

#35
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

5 PUANLIK PRİM DESTEĞİ Yasa teklifi, EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçiler için ödenen sosyal güvenlik primi işveren payında 5 puan indirim öngörüyor. Emekli olan EYT'lilerin tamamının aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi durumunda 6.3 milyar,yüzde 75'inin devam etmesi durumunda ise 4.7 milyar lira maliyet oluşacak.

#36
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

ORTALAMA YAŞ 48.5 SGK'nın etki analizinde, yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2.2 milyon kişinin ortalama yaşının 48.5 ve ortalama emekliliğe kalan süresinin ise 6.3 yıl olduğu belirtildi.

#37
Foto - EYT'de dev prim desteği! Emeklilik için büyük indirim

"KADEMELİ YAŞ ŞARTI İDDİASI TAMAMEN YALAN" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklif hakkında bilgi verirken, yeni kademeli yaş şartı getirildiği iddiasının "yalan, bühtan" olduğunu iddia etti. Kanuna göre, 1999'dan bu yana, AK Parti iktidarından önce konulmuş, yürürlükte olan üç şarttan iki şartı, yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlardan istisnasız herkesin emekli olmaya hak kazanacaklarını söyledi. Bu düzenlemenin özünün bu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, başka bir şart ilave etmenin asla söz konusu olmadığını belirterek, "Hiçbir yeni şart ilavesi getirmedik. Mevcut üç şarttan birini kaldırdık" dedi.

Bu ne değişim böyle 'Hoca'
Gündem

Bu ne değişim böyle 'Hoca'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı Youtube programında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.
Araç sahiplerine bir kötü bir iyi haber
Ekonomi

Araç sahiplerine bir kötü bir iyi haber

Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu geceden geçerli olmak üzere motorine 65 kuru..
Putin: Gövdesinde haç bulunan Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz
Dünya

Putin: Gövdesinde haç bulunan Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı yollanmasına izin vermesi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gövdesinde haç bulunan..
O partide neler oluyor? Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Siyaset

O partide neler oluyor? Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İsmail Saymaz'ın Temel Karamollaoğlu iddiasına jet hızında yalanlama!
Siyaset

İsmail Saymaz'ın Temel Karamollaoğlu iddiasına jet hızında yalanlama!

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masanın genel başkanlarını ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'n..
Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!
Gündem

Serok Ahmet, PKK’ya ağlama sorularına cevap veremedi!

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Akit’in gündeme taşıdığı Güneydoğu’da ayaklanan PKK’lı teröristlere yönelik hendek operasyonları baş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23