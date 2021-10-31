2021-10-31 12:35:53 EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi
EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu yasa sonucu binlerce EYT mağduru oluştu. 1999 yılından önce prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduran her çalışan yaş aranmaksızın emekliğini hak ediyordu. Emeklilik sisteminde yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklikte yaş şartı sonrası binlerce EYT’li mağdur oluştu. Suanda CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın oluşturduğu mağdurların sorunları için AK Parti harekete geçiyor. Peki EYT yasası ile kim ne zaman emekli olacak? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT ile emeklilik hemen olacak mı? EYT 2022 yılında çıkar mı? İşte detaylar.