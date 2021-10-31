  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
22
EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi

2021-10-31 12:35:53
EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar, 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu yasa sonucu binlerce EYT mağduru oluştu. 1999 yılından önce prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduran her çalışan yaş aranmaksızın emekliğini hak ediyordu. Emeklilik sisteminde yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklikte yaş şartı sonrası binlerce EYT’li mağdur oluştu. Suanda CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın oluşturduğu mağdurların sorunları için AK Parti harekete geçiyor. Peki EYT yasası ile kim ne zaman emekli olacak? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT ile emeklilik hemen olacak mı? EYT 2022 yılında çıkar mı? İşte detaylar.

#1
Foto - EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ için Ankara’da çalışma başlatılması, milyonları heyecanlandırdı. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bu konuda çalışma yapacak. Peki hangi formüller gündeme gelecek? EYT yasası ile kim ne zaman emekli olacak? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT ile emeklilik hemen olacak mı? EYT 2022 yılında çıkar mı? İşte detaylar.

EYT nasıl olacak? EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT son durum son dakika gelişmesi ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ için Ankara’da çalışma başlatılması, milyonları heyecanlandırdı. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bu konuda çalışma yapacak. Peki hangi formüller gündeme gelecek? EYT yasası ile kim ne zaman emekli olacak? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak? EYT ile emeklilik hemen olacak mı? EYT 2022 yılında çıkar mı? İşte detaylar.

#2
Foto - Kendilerine 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' adını veren sigortalılar, bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen ve bu konuda mali ve idari boyutuyla ilgili çalışmalar yapılan EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yapılması yönündeki talimatı, milyonları heyecanlandırdı. Önümüzdeki dönemde bu konuda hem çalışma Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yapması bekleniyor. Yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak formüller üzerinden Başkan Erdoğan'ın son kararı vereceği belirtiliyor.

Kendilerine 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' adını veren sigortalılar, bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen ve bu konuda mali ve idari boyutuyla ilgili çalışmalar yapılan EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yapılması yönündeki talimatı, milyonları heyecanlandırdı. Önümüzdeki dönemde bu konuda hem çalışma Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yapması bekleniyor. Yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak formüller üzerinden Başkan Erdoğan'ın son kararı vereceği belirtiliyor.

#3
Foto - Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında detayları kaleme aldı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Özellikle 1990'lı yıllarda ortaya çıkan popülist politikalarla 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her yıl açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum haline getirilmişti.

Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında detayları kaleme aldı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Bu çalışanlar ilk sigorta olduklarında kendilerine kadın ise 20, erkek ise 25 yıllık hizmet süresini tamamladıklarında emekli olabilecekleri söylenmişti. Özellikle 1990'lı yıllarda ortaya çıkan popülist politikalarla 30'lu 40'lı yaşlarda emeklilik gündeme getirilmiş ve o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) her yıl açık veren ve kendini finanse edemeyen bir kurum haline getirilmişti.

#4
Foto - SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi. Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi.

SSK'nın bu zor durumunu düzeltmek adına bu kez 1999 yılında bir yasa çıkartılarak emeklilik için kademeli olarak yaş kriteri getirildi. Buna göre kadınların 20 yıllık sigortalılık süresine ek olarak işe girdiği tarihe göre belli bir primi ve belli bir yaşı doldurması gerekti. Buna göre de yaş şartı 38 ile 56 arasında belirlendi. Erkeklerde ise 25 yıllık sigorta süresi belli bir prim ve 44 ile 58 arasında değişen yaş şartı getirildi.

#5
Foto - Bu yeni kademeli yaş şartında 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda yıl şartı kalkarken, 7 bin gün prim şartı geldi. Bununla birlikte kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 09.09.1976 ve öncesinde sigortalı olmuş bir erkek 5000 günü tamamladığında yaşa bakılmadan emekli olabiliyor. Aynı şekilde 01.04.1981 ve öncesinde sigortalı olan bir kadın da 5000 günü tamamladığında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

Bu yeni kademeli yaş şartında 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlarda yıl şartı kalkarken, 7 bin gün prim şartı geldi. Bununla birlikte kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 09.09.1976 ve öncesinde sigortalı olmuş bir erkek 5000 günü tamamladığında yaşa bakılmadan emekli olabiliyor. Aynı şekilde 01.04.1981 ve öncesinde sigortalı olan bir kadın da 5000 günü tamamladığında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

#6
Foto - Bu talepler üzerine yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı. Ancak bu konunun sadece idari boyutu olmayıp mali boyutu da bulunduğu için, ortaya çıkacak bütçe yükü de çalışmalarda dikkate alınıyor. Çünkü yapılan bazı çalışmalarda aynı anda 500 binden fazla kişinin emekli olabileceği, bunun da mali bir boyutunun olduğu hesaplanıyor. Bu yüzden formüllerde mali boyut da öne çıkıyor.

Bu talepler üzerine yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı. Ancak bu konunun sadece idari boyutu olmayıp mali boyutu da bulunduğu için, ortaya çıkacak bütçe yükü de çalışmalarda dikkate alınıyor. Çünkü yapılan bazı çalışmalarda aynı anda 500 binden fazla kişinin emekli olabileceği, bunun da mali bir boyutunun olduğu hesaplanıyor. Bu yüzden formüllerde mali boyut da öne çıkıyor.

#7
Foto - Emeklilikte yaşa takılanlar, 'oyun oynanırken kural değiştiğini' belirterek 1999'da çıkartılan kademeli yaş şartının uygulanmamasını istiyor. Onlar kadınsa 20, erkekse 25 yıllık primleri dolduranların yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanmasını istiyor. Erken emeklilik meselesi çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu. İçinde hem SSK'lılar hem Bağkur'lular hem de memur olanlar var. Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı. Herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar, 'oyun oynanırken kural değiştiğini' belirterek 1999'da çıkartılan kademeli yaş şartının uygulanmamasını istiyor. Onlar kadınsa 20, erkekse 25 yıllık primleri dolduranların yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanmasını istiyor. Erken emeklilik meselesi çok kapsamlı bir çalışma gerektiren bir konu. İçinde hem SSK'lılar hem Bağkur'lular hem de memur olanlar var. Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı. Herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Fakat bu çok zor bir çalışma olacak.

#8
Foto - Kısmi emeklilik nedir? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşını, 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

Kısmi emeklilik nedir? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşını, 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

#9
Foto - Sürenin tamamlanması ile emeklilik nedir? BU formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor.

Sürenin tamamlanması ile emeklilik nedir? BU formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün), erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor. 2021 yılından 25 yıl geriye gittiğimizde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor.

#10
Foto - Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Primi tamam olanlar ne zaman emekli olacak? BUNA göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

Yasa çıktığında geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. kadınlarda ise geriye doğru 20 yıl gidilecek. Bugün için 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş durumda. Primi tamam olanlar ne zaman emekli olacak? BUNA göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu ortaya çıkıyor.

#11
Foto - EYT ALmanya sistemi nedir? Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa, her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. EYT Finlandiya sistemi nedir? Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor. Ne zaman emekli olurum? sorusunun cevabına Hürriyet yazarı Noyan Doğan emeklilik tablosunu şu şeklide açıkladı. İşte 2021 SGK emeklilik hesaplama ekranı...

EYT ALmanya sistemi nedir? Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa, her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. EYT Finlandiya sistemi nedir? Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor. Ne zaman emekli olurum? sorusunun cevabına Hürriyet yazarı Noyan Doğan emeklilik tablosunu şu şeklide açıkladı. İşte 2021 SGK emeklilik hesaplama ekranı...

#12
Foto -

#13
Foto -

#14
Foto -

#15
Foto -

#16
Foto -

#17
Foto -

#18
Foto -

#19
Foto -

#20
Foto -

#21
Foto -

Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Altın Süt Tarifi: Altın süt nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır.
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya tepkisi SİHA sorusu soran Rus muhabiri yerin dibine soktu
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya tepkisi SİHA sorusu soran Rus muhabiri yerin dibine soktu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus muhabirin suçlayıcı SİHA sorusuna verdiği cevapla muhabiri yerin dibine soktu.
Macron, Afrikalı liderin elini sıkmadı
Dünya

Macron, Afrikalı liderin elini sıkmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Ts..
Bakan Kasapoğlu'ndan 2023 açıklaması
Ekonomi

Bakan Kasapoğlu'ndan 2023 açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir süreç olduğunu belirterek, "Türkiye artık figüran deği..
Türkler yakaladı! Teknoloji devine suçüstü... Fena patladılar
Teknoloji

Türkler yakaladı! Teknoloji devine suçüstü... Fena patladılar

Korsan kullanıma geliştirdiği yazılımlarda “iz bırakma” yöntemi kullanan Türk firması Başarsoft, otomotiv şirketlerine harita hizmeti veren ..
Ermeni isimden dikkat çeken sözler: Kimse onu cezalandıramaz, Büyük Turan'ı gerçekleştirme yolunda ilerliyor
Gündem

Ermeni isimden dikkat çeken sözler: Kimse onu cezalandıramaz, Büyük Turan'ı gerçekleştirme yolunda ilerliyor

Ermeni Amerikan Araştırmaları Merkezi'nin ortak direktörü Suren Sarkisyan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak “Ne isterse ve nerede isterse onu y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay