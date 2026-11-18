NATO ülkeleri yana yakıla Türkiye’nin peşine düştü! Savunma sanayiinde “Türk Modeli” hamlesini başlattılar
İzmir'de düzenlenen "NATO Edge 26" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, birçok müttefik ülkenin kendi bünyelerinde Türkiye'dekine benzer savunma sanayii kurumları oluşturmak için çalışma yürüttüğünü açıkladı. 4 binden fazla firma, 110 teknopark ve 204 üniversiteyi bir araya getiren Türk savunma ekosisteminin insansız sistemler ve elektronik harp gibi alanlarda küresel trendleri şekillendirdiğini belirten Görgün, NATO Ankara Zirvesi'nde Genel Sekreter Mark Rutte'nin de bu başarıya dikkat çektiğini hatırlattı.