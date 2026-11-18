Görgün, Türk savunma sanayisinin yalnızca geleneksel tedarikçilere bağlı kalamayacağını, yeni ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan firmaları da sürece dahil etmenin şart olduğunu söyleyerek, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, oldukça geniş bir ekosistemin koordinasyonunu yürütüyoruz ve söz konusu ekosistem 4 binden fazla savunma sanayii firmasını, 110 teknoparkı ve 204 üniversiteyi bir araya getiriyor." dedi. Savunma projelerinde KOBİ'lere aktif rol verdiklerini aktaran Görgün, sözleşmelerinin ana yüklenicilerin işin bir kısmını KOBİ'lere devretmesi şartını taşıdığını ifade etti. Görgün, bu yaklaşımın daha geniş ve daha güçlü bir sanayi tabanı oluşturulmasına katkı sağladığını belirterek, tüm ekosistemi koordine ettiklerinin altını çizdi.