1,1 MİLYAR LİRALIK FON YATIRIMINDAN 114 MİLYON LİRA NET KÂR Bakan Çiftçi, POLSAN, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve vakfa bağlı iştirak şirketinin, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında toplam 1 milyar 113 milyon 559 bin lira değerlendirdiğini açıkladı. Söz konusu yatırımlardan 114 milyon 97 bin lira net kâr elde edildiğini belirten Çiftçi, ilgili kuruluşların işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğradığının şu ana kadar tespit edilmediğini kaydetti. Yatırımların temel amacının birikimleri enflasyona karşı korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, fonların piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlamadığını ifade etti.