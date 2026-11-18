Bakan Çiftçi POLSAN'ın fon yatırımlarını açıkladı! 1,1 milyar liralık işlemden ne kadar kazanç sağlandı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken rakamları paylaştı. POLSAN ve polis teşkilatıyla bağlantılı kuruluşların 1 milyar 113 milyon liralık fon yatırımından 114 milyon liranın üzerinde net kâr elde edildiğini açıklayan Çiftçi, işlemlerde herhangi bir zarar tespit edilmediğini belirtti. Bakanlık, yatırımların incelenmesi için Teftiş Kurulunu görevlendirdi.