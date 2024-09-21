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Yaşam
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Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

2024-09-21 20:25:25
Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü

#1
Foto - Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

Türkiye'de 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek nokta olan ve 'Türkiye’nin çatısı' olarak bilinen Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

#2
Foto - Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzul kütleleri küresel ısınma ile küçülürken, Eylül ayında etkili olan kar yağışıyla zirve ve etekleri yeniden beyaza büründü.

#3
Foto - Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

Beyaza bürünen Ağrı Dağı görenlerde hayranlık uyandırdı.

#4
Foto - Eylül ayında lapa lapa kar yağdı

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