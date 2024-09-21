2024-09-21 20:25:25 Eylül ayında lapa lapa kar yağdı
Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
Türkiye'de 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek nokta olan ve 'Türkiye’nin çatısı' olarak bilinen Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzul kütleleri küresel ısınma ile küçülürken, Eylül ayında etkili olan kar yağışıyla zirve ve etekleri yeniden beyaza büründü.
Beyaza bürünen Ağrı Dağı görenlerde hayranlık uyandırdı.
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