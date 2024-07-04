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Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

2024-07-04 07:39:06
Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde yaşanan kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında skandal görüntüler ortaya çıktı. Eylem Tok, 2 yıl önce Venedik Film Festivali'ne katılıp kendini yazar ve senarist olarak tanıtmış. Bununla da yetinmeyen Eylem Tok kırmızı halıda yürüyüp bol bol hava atmış. İşte Eylem Tok'un o görüntüsü...

1
#1
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

İstanbul'da 1 Mart'ta trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı.

#2
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı.

#3
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Eylem Tok önceki gün hakim karşısına çıktı.

#4
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Tahliye talebi reddedilirken, suç dosyasına yağma da yazıldı! Tok'un davası ertelenirken kendisiyle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı.

#5
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Buna göre katil Timur Cihantimur'un annesi olan Eylem Tok, bundan 2 yıl önce 79'uncu Venedik Film Festivali'ne katılmıştı.

#6
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

AMERİKA'DA BAŞROLDE! Kırmızı Halı'da pozlar verdiği ortaya çıktı. Kendini yazar ve senarist olarak tanıttı.

#7
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Yüzbinlerce Euro ödeyip ünlü partilere davetiye aldı. Burada sinema dünyasının ünlü isimleriyle tanıştı. Ancak iddiaya göre Festival Eylem'i bununla sınırlı kalmadı.

#8
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Para karşılığında haber yaptırdı. Festivalde ilgi odağı olan Tok, sanki çok ünlü bir isimmiş gibi adeta PR'ını yaptı.

#9
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Hatta yazdığı kitapların sinemaya uyarlamak istediğini ve Venedik Film Festivali'ne yarışmayı planladığını anlattı!

#10
Foto - Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov

Ancak Kırmızı Halı'da yürüyen Tok'un yolu sinemaya Hollywood filmine çıktı! Katil oğlunu ABD'ye kaçırdı. Ancak yakalandı ve yargılanmasına başlandı.

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