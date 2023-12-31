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Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

2023-12-31 12:45:18
Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların günden güne soğumasıyla, beslenmede önemli bir yer tutan kış meyve sebzeleri ve bitkilerin rolü hiç azımsanmayacak derecede yüksek iken Geleneksel Çin tıbbında kullanılan meyan kökünün anti-enflamatuar ve anti-viral özellikleri şok etti

#1
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Evliya Çelebi'nin de 70 çeşit faydası olduğunu vurguladığı meyan kökü bir çok derdin dermanı oluyor. Meyan kökü, boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit ve çeşitli cilt hastalıkları gibi sağlık sorunları için doğal bir tedavi yöntemi olarak görülüyor.

#2
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Meyan kökü, ya da bilimsel adıyla "Glycyrrhiza glabra," tatlı bir bitki köküdür ve genellikle "likirit" ya da "yer elması" olarak da bilinir. Anavatanı Akdeniz ve Batı Asya'dır, ancak dünya çapında yetiştirilmektedir. Meyan kökünün özellikle geleneksel tıpta pek çok kullanımı vardır.Tatlandırıcı Olarak Kullanımı: Meyan kökü, şekerden 30-50 kat daha tatlıdır ve bazı şekerlemelerin, özellikle de likirit şekerlerinin yapımında kullanılır. Geleneksel Tıpta Kullanımı: Meyan kökü, boğaz ağrısı, mide ülseri, bronşit ve çeşitli cilt hastalıkları gibi sağlık sorunları için doğal bir tedavi olarak görülmüştür.

#3
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

posta'nın aktardığı haberde: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Aysun Bay Karabulut, 70 derdin devası olarak bilinen meyan kökünün faydalarını sıraladı. Tıbbi tatlandırıcı ve geleneksel kullanımları için yaygın olarak kullanılan meyan kökünün içerdiği bileşenler nedeniyle birçok sağlık yararı sunduğunu belirten bitkilerinin profesörü Aysun Bay Karabulut, bazı önemli özellikleri kaleme aldı. Glycyrrhiza glabra bitkisinden elde edilen bir bitki kökü olan Meyan'ın birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, şifalı bitkinin faydalarını hakkında bilgiler verdi.

#4
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Tıbbi amaçlarla yaygın olarak kullanılan meyanın özellikle öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları, astım ve sindirim sorunları gibi rahatsızlıkları hafifletmek için tercih edildiğini söyledi. Geleneksel tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyan kökü bitkisinin doğal bir tatlandırıcı olarak özellikle şeker içermeyen gıdalarda ve içeceklerde tercih edildiğini ifade etti.

#5
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan bileşenler içeren bu kökün iltihaplı durumların hafifletilmesine yardımcı olabileceğini de dile getiren Karabulut, "Geleneksel Çin Tıbbında, ağızdan meyan kökü solüsyonu bronşit, soğuk algınlığı, öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için reçete ediliyor. Ayrıca epigastrik kramp, dalak ve mide sorunları, kusma, ishal ve soğuk eller ve ayaklar gibi sorunları tedavi etmek için kullanılıyor. Ayrıca, soğuk algınlığı, ateş, baş ağrısı, ağız kuruluğu, öksürük ve boğaz ağrısı, Tozu ile tedavi ediliyor. Granül ile dalak ve mide asit yetersizliği, gevşek dışkı ve iştahsızlık tedavi ediliyor. Evliya Çelebi tarafından 70 çeşit faydasının olduğu belirtilen meyan kökü bitkisinin Sultan III. Mehmed için hazırlanan tıp risalesinde altı önemli ilaç arasında gösterildiğini de belirten Prof. Dr. Karabulut, "Bunaltıcı yaz sıcaklarında yolunuz Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ya da Şanlıurfa'ya düşerse, örneğin Ulu Camii civarlarında sırtladıkları bakır güğümlerde buz gibi, insanın içini serinleten şerbet satan geleneksel kıyafetler giyinmiş satıcılara denk gelirsiniz. Bu şerbet sizin bildiğiniz şerbetlere benzemez. Hem buz gibi eder içinizi, hem de şifa olur birçok rahatsızlığınıza. Sizi ıstırap içinde bırakan böbrek taşlarınızı düşürür, midenizi rahatlatır ve daha neler neler..." dedi. Ramazan aylarında, özellikle de iftar saati iyiden iyiye yaklaşmışsa şerbet satıcılarının önünde kuyruklar oluştuğunu ifade eden Karabulut, şunları söyledi:

#6
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

"Litre litre şerbet alıp evlerine koşuşturanlar mı dersiniz, minareden yükselen ezan sesi başlar başlamaz şerbet dolu bardağı ağızlarına dikerek oruçlarını açanlar mı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizle özdeşleşen bu lezzetli şerbet, aynı zamanda kolanın tatlandırılmasında da kullanılan ve örneğin 19. yüzyılda Batı Anadolu'da Levanten şirketleri tarafından kurulan fabrikalarda kendisinden elde edilen birçok ürünün dünyaya ihraç edildiği meyankökünden yapılan şerbettir. Vatandaşlar arasında "doğal kola" ya da "biyan balı" olarak da bilinen bu şerbet, meyankökünün bir süre suyun içerisinde bekletilmesi ile elde edilmekte ve sevilerek tüketilmektedir." TATLI KÖK! Meyan kökü, baklagiller ailesinin bir üyesi ve çalı türü bir bitki olan meyanın (glycyrrhiza glabra) köküne verilen isim olduğunu da kaydeden Karabulut, bu şifalı bitkinin faydalarını ise şöyle sıraladı:

#7
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

"Sakız, şeker, kakao ve puding imalatının yanı sıra şerbet ve kola gibi gazlı içecekler ile gıda takviyelerinde, çaylarda, tat ve koku kazandırılmak istenen tütün ürünlerinde kullanılan, ayrıca yeraltındaki gövdesinden baharat da üretilen meyankökünden aynı zamanda sabun, krem ve maske gibi ürünlerin yapımında da yararlanılmaktadır. Yine köklerinin su ile kaynatılmasından damıtılan meyankökü balının tatlı, pasta, şekerleme ve çikolata yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Kuzey Avrupa'da tatlılara ve Çin'de ise çeşni olarak yemeklere ilave edilmektedir. DİYABETTEN ÜLSERE! Antiinflamatuar, antioksidatif, antiviral, antiülser, antikanser, antialerjenik ve antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinen ve başta glisirizin olmak üzere özleri ağızdan, jel ve yağ formu ile deri üzerinden ve damardan alınabilen meyankökünün, tarihî süreç içerisinde karaciğer rahatsızlıklarını, mide ve bağırsak bozukluklarını, ağız hastalıklarını ve muhtelif cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Vücuttaki iltihaplı hücreleri temizlemekte, nemlendiricilik özelliği ile uzamasına katkı sunduğu saçlara ve cilde parlaklık vermekte, derideki leke ve ölü hücrelerin temizlenmesine katkı sağlamaktadır.Diyabet hastalarının gereksinim duyduğu düşük kalorili şeker ihtiyacını da karşılayabilen ve kan şekerini düşüren meyankökünün etkinliği soda ile karıştırıldığında artış kaydetmekte, ağız yaralarına şifa olan bitki bütün bunlara ek olarak da mide ve bağırsak sistemini temizlemekte, ayrıca böbrek hasarına karşı da savaşmaktadır.

#8
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Eski çağlardan itibaren sıtma türü rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen, kış aylarında kuru öksürük ve balgam türü yaygın sorunların giderilmesi için kullanılan, astım ile bronşite iyi gelen ve bağışıklık sistemini takviye eden, iştah açıcı ve kuvvetlendirici olan meyankökünden yapılan çay solunum ve sindirim sorunlarına iyi gelmektedir.

#9
Foto - Evliya Çelebi meyan kökü için 70 çeşit faydası olduğunu açıklamış! Çinlilerin 1 numarası ile geçen ömrü 10 yıl uzatıyor

Kramp önleyici ve hazmettirici olan bitki aynı zamanda kabızlığa iyi gelmekte, kemik ve eklem ağrılarını dindirmektedir. Stresten kaynaklanan sinir, gastrit ve ülser türü rahatsızlıklarla mücadele etmekte, hemoroid ve gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.Kadınların menopoz ve regl dönemlerini rahat geçirebilmelerini sağlamakta, regl öncesi ağrı ve şişkinlikleri azaltırken menopoza bağlı hormonal dengesizlikleri gidermektedir. Yine yaz aylarında terleme, düşük tansiyon, halsizlik ve yorgunluk belirtilerini ortadan kaldırmaktadır. ZARARLARI DA OLABİLİR! Gerçek bir enerji olduğu bilinen meyankökünün insan sağlığı açısından ortaya koyduğu faydaların yanı sıra bazı olumsuz etkileri de vardır. Örneğin potasyum eksikliğine, dokudaki PH değerlerin normalin üzerine çıkması anlamına gelen metabolik alkaloza ve yüksek tansiyona sebep olabileceği tespit edilmiştir. Klinik deneyler bazı insanların meyankökü hassasiyetlerinin yüksek olduğunu ve özellikle de hamileler ile yüksek tansiyonu olanların bitkinin kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Öte yandan kontrolsüz meyankökü kullanımı durumunda baş ağrısı, tansiyon, uykusuzluk, kalp sorunları, aritmi, alerji, şişkinlik ve vücudun su tutması gibi yan etkilerle de karşılaşılabilmektedir."

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