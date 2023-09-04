Evleri yanan aile balkonda yaşıyor! 'Kur'an-ı Kerim dışında her şey yandı'

Gözyaşları içerisinde yaklaşan kış öncesi en büyük isteklerinin bir ev bulmak olduğunu anlatan Rabia Işık, "Evin yandığı gün otelde çalışıyordum. Müdürüm evin yandığını söyledi ve beni eve getirdiler. Kötü olduk, hiçbir şeyimiz kalmamış. Ev kiraları çok pahalı. Ev arıyoruz ama fiyatlar sebebiyle bulamadık. İstenilen rakamları bir-iki ay versek, bu parayı üçüncü ay ödeyemeyiz. Evimizin sadece balkonu yanmadığı için orada kalıyoruz. Önümüz kış, yağmurlar gelmeden bir ev bulmamız şart. Bizim için ev olsun, güzeli çirkini fark etmez. Ortada kaldık, ev sahibi davacı oldu. Oğlum engelli olduğu için ev sahibi ondan şüphe ediyor, şikayette bulundu. Benim çocuğum yakmaz, zaten evde olsa engellerdi. Boşu boşuna benim çocuğumun günahını alıyorlar. Her şey bir şekilde oluyor ama evsiz olmuyor. Kışın ne yapacağız? Ev sahibi çıkın diyor. Sonuçta ona da hak veriyorsun, tadilat yaptırıp evini kiraya verecek" şeklinde konuştu.