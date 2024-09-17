Evlenecek gençler dikkat! Bir ile daha faizsiz kredi desteği sunulacak

"AİLE EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN 320 BİN KİŞİNİN FAYDALANMASINI SAĞLADIK" Bakan Göktaş, bu programla ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik etmek ve yaşam kalitelerini artırmak için 2017'den bugüne kadar kentteki 103 bin haneye ulaştıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Gençlerimizi aile olmaya, yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programımızdan ise 2013'ten bugüne 320 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Osmaniye'deki 9 kadın kooperatiflerimizle kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekliyor, girişimci ruhlarını güçlendiriyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha iyi alışmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda da 2018'den bu yana 3 bin 400 kadına destek oluyoruz." Ev tipi bakım modeli kapsamında Osmaniye'deki çalışmalara değinen Göktaş, 3 çocuk evi, 1 çocuk evi sitesiyle kentte 81 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarını söyledi. Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1144 çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunduklarını da belirtti. İldeki 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarını önemsediklerini vurguladı. Bu amaç doğrultusunda bugün Osmaniye'de 2 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 116 engelli vatandaşa hizmet verdiklerine dikkati çeken Göktaş, "Ayrıca 1 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 102 büyüğümüze hizmet sunuyoruz." diye konuştu. Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini, Osmaniye'de "Evde Bakım Yardımı"ndan 4 bin 900 vatandaşın faydalandığını dile getirdi. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra halen ilde devam eden yatırımların da bulunduğuna işaret eden Göktaş, bu kapsamda merkezde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımının sürdüğün bilgisini paylaştı. Bakan Göktaş, ayrıca Düziçi, Bahçe ve Kadirli'de Sosyal Hizmet Merkezi proje çalışmalarının devam ettiğini, tüm bu çalışmaları da en kısa sürede tamamlayarak Osmaniyeli vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.