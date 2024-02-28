Evinin bodrumunda yetiştiriyor! Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor

Aslan yelesi mantarının Türkiye'de yaygın olmadığını ve Balıkesir'de bu mantarın üretiminin artırılabilmesi için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile açılan halk eğitim merkezinde ilk kez vatandaşlara bu mantarı yetiştirilebilmesi için eğitim verildiğini vurgulayan Örs, "Aslan yelesi mantarı demans, parkinson, alzaymır gibi birçok hastalığın tedavisinde takviye edici besin olarak kullanılmakta. Şu an bunun tohumunu olmak üzere 10 farklı mantarın tohumunun üretimini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk olarak Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde bunun eğitimi verilmekte. Diğer 10 çeşit tıbbi mantarında aynı şekilde eğitimleri verilmekte" diye konuştu. Konuşmasına devam eden İbrahim Burak Örs, "Aslan yelesi mantarının üretiminde öncelikle Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destekler sağladılar bizlere. Makine olsun, ekipman olsun genel olarak destekleriyle bizlerin birçok kapıyı aralamamızda çok destekçi oldular. Bu işin geliştirmemiz ve ilerletmemiz de gerçekten büyük bir rolü oynandı. Bu ürünlerin geliştirerek mantar üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Balıkesir İl Tarım müdürlüğüne ve müdürümüz Erkan Alkan'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. İbrahim Burak Örs'ün üretim alanını ziyaret eden Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altında 800 kişiye 10 farklı mantar çeşidinin eğitiminin verildiğini ifade etti. Müdür Erkan Alkan, "Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yüzde 60'ı kadınlardan oluşan 800 kişiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile mantar eğitim kursları düzenledik. Yaklaşık 2 buçuk aylık eğitim sonucunda başarılı olan üreticilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kompost verilmektedir ve ayrıca mantar hasadına kadarda il müdürlüğümüz personeli tarafından da teknik destek verilmektedir. Kültür mantarının yanı sıra 100 kişiye tıbbi ve egzotik mantar eğitimi verilmiştir. Bunlar şu an hasadını yapacağımız aslan yelesi mantarı, kırmızı istiridye, reishi, şitaki, hindi kuyruğu mantarı gibi 10 farklı çeşitteki mantar türünün yetiştirilmesi ile ilgili kursiyerlerimize tamamen destek verilmiştir. Burada eğitimde başarılı olan kursiyerlerimize Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından kompost ve toprak örsü temin edilmektedir. Böylelikle maddi sermaye olamadan üretime geçmesi sağlanmaktadır kursiyerlerimizin" dedi.