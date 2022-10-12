2022-10-12 18:00:12 Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif
Bilim insanları sıra dışı bir keşfe imza attı. İspanya'da yaşayan Federica Bertocchini isimli bir biyolog, iki yıl önce arka bahçesini temizlerken küçük bir solucan türü buldu. Arı kovanından çıkardığı bu balmumu solucanları plastik bir poşete koyan Bertocchini, bir saat sonra plastik poşetin üzerinde minik delikler fark etti. Bilim insanları tarafından şaşkınlıkla gözlenen ve plastikle beslenen bu tür gezegenin kurtuluşu olabilir.