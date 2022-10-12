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Hayat-Aktüel
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Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

2022-10-12 18:00:12
Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Bilim insanları sıra dışı bir keşfe imza attı. İspanya'da yaşayan Federica Bertocchini isimli bir biyolog, iki yıl önce arka bahçesini temizlerken küçük bir solucan türü buldu. Arı kovanından çıkardığı bu balmumu solucanları plastik bir poşete koyan Bertocchini, bir saat sonra plastik poşetin üzerinde minik delikler fark etti. Bilim insanları tarafından şaşkınlıkla gözlenen ve plastikle beslenen bu tür gezegenin kurtuluşu olabilir.

#1
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

İspanya’daki Cantabria Üniversitesi’nde gelişim biyolojisi üzerine çalışan Federica Bertocchini, iki yıl önce arka bahçesini temizlerken söz konusu bu minik solucanlar ile tanıştı.

#2
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Arı kovanından çıkardığı bu balmumu solucanları plastik bir poşete koyan Bertocchini, bir saat sonra plastik poşetin üzerinde minik delikler fark etti. Yapılan araştırmaya göre bilim insanları, 'balmumu solucanı' olarak bilinen ve balıkçıların yem olarak kullandığı solucan türünün çözülemediği için okyanusları kirleten market poşetlerini sindirebildiğini keşfetti.

#3
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Balmumu solucanları, adını içinde yaşadığı balmumlarından alıyor. Plastik de tıpkı balmumu gibi polimer olduğu için, solucanlar tarafından keyifle tüketilebiliyor. Nature Communications'da yayımlanan yeni bir makaleye göre çözüm beklenmedik bir yerde ortaya çıktı. Balmumu solucanlarının tükürüğündeki enzimler özellikle poşetlerin üretiminde kullanılan polietileni kolayca bozuyor.

#4
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Bu solucanlar oda sıcaklığında plastiği hızlıca yiyip tüketebiliyor. Normalde balmumu solucanları arı kovanlarının peteklerinde yaşıyor. Amatör arıcı ve araştırmacı Federica Bertocchini 2017 yılında söz konusu keşfe tesadüfen denk geldi.

#5
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

TESAFÜFEN KEŞFEDİLDİ Bertocchini, "Arı kovanlarım balmumu solucanlarıyla doluydu, bu yüzden onları temizlemeye ve solucanları plastik bir torbaya koymaya başladım. Bir süre sonra bir sürü delik fark ettim. Bunun sadece bir çiğneme olmadığını, kimyasal bir bozulma olduğunu gördük" dedi.

#6
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Oysa plastik dayanıklı olacak şekilde üretildiğinden, bozulmadan kalması, ekosistemleri, deniz ürünlerini, suyu ve hatta insanların kan dolaşımını kirletmesiyle biliniyor. Normal şartlarda doğada kimyasal bozuluma uğraması 400 yıldan uzun sürüyor. Bilim insanları bu bozulmanın yapısını incelediğinde balmumu solucanlarının tükürüğünde iki enzim keşfetti. Demetra ve ceres adı verilen bu enzimlerin plastiği parçalama özelliğine sahip bilinen ilk hayvan enzimleri olduğu belirtiliyor.

#7
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

ÜRETİLEN PLASTİĞİN YÜZDE 30'U POLİETİLEN Polietilen tüm sentetik plastik üretiminin yüzde 30'unu oluşturuyor. Doğada bir süre sonra ufak parçalara bölünüp mikroplastik olarak varolmaya devam ediyorlar. Yabi polietilen görünmezliğini yitiriyor ama plastiklik özelliği çok daha uzun süre sürüyor.

#8
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

The Guardian'a konuşan Birleşik Krallık'taki Portsmouth Üniversitesi'ndeki Enzim İnovasyon Merkezi'nin direktörü Andy Pickford balmumu solucanları plastiği çok hızlı ve aşırı sıcaklık koşullarına ihtiyaç duymadan bozduğundan, “enzimatik bozulma, polietilen atıklarını kullanmanın bir yolu olabilir” dedi. Plastik 1950'li yıllardan beri modern hayatın yapıtaşları arasında yer alıyor. Zamanla ortaya çıktı ki bu kullanışlı ürün aynı zamanda doğamızı yok ediyor. Bilim insanları uzun yıllardır plastik kirliliğine karşı etkili yöntemleri araştırıyor.

#9
Foto - Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Bilim insanları balmumu solucanının tükürüğünün plastiği hızla parçaladığını tespit etti. Enzimin bir plastik türü olan polietileni oda sıcaklığında saatler içinde yok ettiği öne sürüldü. Polietilenin doğada yok olma süresi ise 400 yıl. Yine de böyle bir sistemin de dezavantajı var. Polietileni parçalayacak kadar solucan yetiştirilmesi gerekiyor. Bu da böcek karbondioksitinin artması demek.

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