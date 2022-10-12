Evinin bahçesinde tesadüfen buldu! Tarihi keşif

Bilim insanları balmumu solucanının tükürüğünün plastiği hızla parçaladığını tespit etti. Enzimin bir plastik türü olan polietileni oda sıcaklığında saatler içinde yok ettiği öne sürüldü. Polietilenin doğada yok olma süresi ise 400 yıl. Yine de böyle bir sistemin de dezavantajı var. Polietileni parçalayacak kadar solucan yetiştirilmesi gerekiyor. Bu da böcek karbondioksitinin artması demek.