2024-05-23 09:50:20 Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor
Yeni düzenlemeye göre evini 5 yıl sonra satanlar yüzde 40'a varan oranlarda vergi ödemek zorunda kalabilir. Bu durum, özellikle birden fazla konuta sahip olanları daha da fazla etkileyecek. Evini kiraya verenlerden sonra şimdi de evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi geliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bütçe harcamalarına kaynak bulmak için rotayı konut sahiplerine çeviren iktidarın, birden fazla konutu olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor.