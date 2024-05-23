  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
7
Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

2024-05-23 09:50:20
Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Yeni düzenlemeye göre evini 5 yıl sonra satanlar yüzde 40'a varan oranlarda vergi ödemek zorunda kalabilir. Bu durum, özellikle birden fazla konuta sahip olanları daha da fazla etkileyecek. Evini kiraya verenlerden sonra şimdi de evini satacaklara, birden fazla evi olanlara vergi geliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bütçe harcamalarına kaynak bulmak için rotayı konut sahiplerine çeviren iktidarın, birden fazla konutu olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı getirmeye hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor.

1
#1
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası gelebilir Konut satışlarında vergilerin de piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda hem konut satanlar, hem de konut alanlar yüklü vergilerle karşılaşabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaratması öngörülüyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanacağı belirtildi.

#2
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Haziran'da Meclis'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Haziran'ın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağın milyonlarca konut sahibini etkileyecek vergi değişikliği şöyle olacak:

#3
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5’inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

#4
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Satış fiyatı esas alınacak Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor. Güncel fiyata geçilmesi konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcının ve satıcının ödediği yüzde 2’şerlik tapu harcında da artış yaşanmasına neden olabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi.

#5
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

Birden fazla konuta katlamalı vergi Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor. Örneğin iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.

#6
Foto - Evini satacaklar dikkat! Yeni vergi geliyor

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'ın teşekkür mesajında kullandığı Türk bayrağı gündem oldu! Herkes hata dedi ama...
Gündem

İran'ın teşekkür mesajında kullandığı Türk bayrağı gündem oldu! Herkes hata dedi ama...

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki taziye mesajında kullanılan Türk bayrağı herkesi şaşırttı.
Hani Türkiye ekonomisine güven yoktu! Arap rüzgarı Koç'u uçurdu
Ekonomi

Hani Türkiye ekonomisine güven yoktu! Arap rüzgarı Koç'u uçurdu

"Yapı Kredi Satılıyor" iddiası “İstihdam ve katma değer oluşturuyoruz” ayağına Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç Grubu'na ait hisseleri u..
Temel Kotil ilk kez açıkladı: KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin
Teknoloji

Temel Kotil ilk kez açıkladı: KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 insansız hava aracıyla ilgili konuştu.
Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti
Gündem

Tahir Sarıkaya'dan skandal İsrail sözleri! Büyük tepki çekti

Beyaz Tv sunucusu Tahir Sarıkaya'nın kapatılan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9'da yaptığı Filistin ve İsrail sözleri büyük tepki çekti...
23 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

23 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (23 Mayıs 2024) sunuyoruz...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran kararı
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran kararı

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Recep T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23