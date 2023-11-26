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Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

2023-11-26 14:32:59
Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

Kış aylarında elektrik ve doğalgaz faturaları yükselirken, evlerinizi sıcak tutmanın kolay yöntemleri var. Soğuk havayı kesen etkili yöntemler sayesinde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Peki, kışın pencereden gelen soğuk nasıl engellenir? İşte, soğuk hava koşullarına karşı evleri sıcak tutacak yöntemler... Kış aylarında evi sıcak tutmanın basit yolları var. Evi soğuktan korumak hem tasarruf sağlar, hem ısınma giderlerinin azalmasına yardımcı olur. Soğuk havalarda rahat bir hayat sürmek için evin sıcak olması oldukça önemli.

#1
Foto - Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

KIŞIN EVİ SOĞUKTAN KORUMANIN YOLLARI KALIN PERDE KULLANIN Kalın perdeler, kış aylarında soğuk havayı yazın ise ısıyı dışarıda tutmaya yardımcı olur. Bu perdeler diğer perdelere göre ısı yalıtımı ve hava akımını engeller. Bu yüzden kalın perde kullanımı hem yaz hem de kış aylarında işinize yarar. KAPI BANDI VE PENCERE FİTİLİ BANDI Hava geçişini önleyen yapışkan bantlar, evdeki havayı korumak için bir zemin oluşumu sağlar. Buradaki temel amaç havanın kaçmamasıdır. Bu yöntemi tek ve çift camlı pencerelerde olduğu kadar sürgülü cam kapılarda da kullanabilirsiniz.

#2
Foto - Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

PLASTİK PENCERE KİTİ Kış aylarında sürgülü kapıların yalıtımı için plastik bir pencere kiti alarak soğuk havayı dışarıda tutabilirsiniz. SÜRGÜLÜ KAPILARA MACUN KULLANIMI Balkon kapılarına sürülen macunlar zamanla bozulur. Bundan dolayı çerçevelerin çevresindeki macunlamayı ve kapının ev ile buluştuğu alanları kontrol etmelisiniz. Macun kullanılabilir durumda değilse mutlaka değiştirin. Ayrıca bu macunu yaz aylarında rahatlıkla çıkarabilmeniz de kullanımının oldukça kolay olduğunu göstermektedir.

#3
Foto - Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

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