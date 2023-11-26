Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül

KIŞIN EVİ SOĞUKTAN KORUMANIN YOLLARI KALIN PERDE KULLANIN Kalın perdeler, kış aylarında soğuk havayı yazın ise ısıyı dışarıda tutmaya yardımcı olur. Bu perdeler diğer perdelere göre ısı yalıtımı ve hava akımını engeller. Bu yüzden kalın perde kullanımı hem yaz hem de kış aylarında işinize yarar. KAPI BANDI VE PENCERE FİTİLİ BANDI Hava geçişini önleyen yapışkan bantlar, evdeki havayı korumak için bir zemin oluşumu sağlar. Buradaki temel amaç havanın kaçmamasıdır. Bu yöntemi tek ve çift camlı pencerelerde olduğu kadar sürgülü cam kapılarda da kullanabilirsiniz.