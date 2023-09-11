2023-09-11 11:14:02 Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak
Türkiye ekonomisinin üç yılını kurgulayan OVP'de konut sektörüne ilişkin verilen mesajda yeni sosyal konut projelerinin artacağı belirtilirken önceliğin dar gelirli vatandaşlar olduğu ifade edildi. Kredi kullanım şartı içinse "Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek" ifadelerine yer verildi.