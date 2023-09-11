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Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

2023-09-11 11:14:02
Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

Türkiye ekonomisinin üç yılını kurgulayan OVP'de konut sektörüne ilişkin verilen mesajda yeni sosyal konut projelerinin artacağı belirtilirken önceliğin dar gelirli vatandaşlar olduğu ifade edildi. Kredi kullanım şartı içinse "Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

Ekonominin üç yıllık yol haritasını gösterecek olan Orta Vadeli Program'ın sunumu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç yıllık yol gösterici programın detaylarını anlattı. OVP'de konut sektöründe ilişkin de detaylar yer aldı. Üretimdeki düşüşle bozulan ‘arz-talep dengesi’, hızla atan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle ortaya çıkan ‘konuta erişememe sorunu’ ile ‘afete dayanıklı konut inşası’ başlıkları programda yerini aldı.

#2
Foto - Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

Hürriyet'te yer alan habere göre, programda; kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılacağı ve depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirileceği belirtilirken, “Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak” denildi.

#3
Foto - Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

Kredi kullanım şartı içinse şu bilgilere yer verildi: “Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.” 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde depremin hasarlarının telafisine yönelik projelere öncelik verileceği belirtilirken, “Afet Konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek” ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Evi olmayanlar havalara uçacak! Büyük kampanya başlıyor! İlk kez olacak

Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrinin sağlanacağı ifade edilirken şu bilgilere yer verildi: “Mekânsal planların yapımında ve uygulanmasında çoklu Afet tehlikelerine karşı dirençliliğin sağlanmasına yönelik kriter ve önlemlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapılacak. Marmara Bölgesi başta olmak üzere afet riski yüksek bölgelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak. Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacak.”

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