Evi olmayan gençlere konut müjdesi

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Beykoz Spor Ormanı'nda "Gençlerle Yürüyüş" programına katıldı. Kurum, parkur boyunca sohbet ederek taleplerini dinlediği gençlerle fotoğraf çektirdi. Parkurun sonunda gazetecilere açıklama yapan Kurum, gençlerin gelecekleri ve umutları olduğunu, tüm mücadeleyi gençler için yürüttüklerini söyledi. Kurum, bugün de Beykoz'daki bu spor vadisinde yüzlerce gençle bir araya geldiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla hep birlikte kutladıklarını ifade etti. Bakan Kurum, "Her şey geleceğimizin teminatı gençlerimiz için. İnşallah onlarla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Daha iyisini, daha güzelini onlarla birlikte yapacağız." dedi.