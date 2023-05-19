Evi olmayan gençlere konut müjdesi

"Başvurular bugün itibarıyla başladı ve başvuruların alınmasına müteakip noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz. İstanbul'da ikamet eden ve evi olmayan kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu, değerli, önemli bir çalışma. Hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi adına hem de konut arzının artırılması adına tek projede 13 bin konutun inşası başlıyor. Evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz. Burada kontenjanlar ayırdık. Gençlerimize buradan bir müjde vermek gerekirse eğer 13 bin konutun yüzde 20'si 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimiz için ayrıldı. Evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden gençlerimiz bu kontenjandan faydalanabilecekler. Aynı şekilde şehit, gazi ailelerimiz, engelli kardeşlerimiz için kontenjanlarımızı ayırdık. İnşallah İstanbul'un riskini bertaraf edecek, kira fiyatlarını, konut fiyatlarını aşağıya çekecek çok önemli bir hamleyi İstanbul'umuzda hayata geçiriyor oluyoruz."