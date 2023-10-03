2023-10-03 19:18:14 Evi olan milyonları kapsıyor! Kentsel dönüşüm yasası TBMM’ye gelecek duyurdular
Kentsel dönüşüm yasasında sona gelindi. En geç cuma günü TBMM’ye gelecek olan kanun teklifi ile kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak gösterilen kat maliklerinin uzlaşmada 3’te 2’yi yakalama zorunluluğu kalkıyor. Bundan böyle salt çoğunluk yeterli olacak. Yani kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile kentsel dönüşüm kararı alınabilecek. Dönüşümde yüzde 50+1’in katılımının yeterli olması hukuka uygun mu? Alanda uygulanabilirliği var mı? Yeni yasa başka neler getirecek? İşte merak edilen tüm detaylar...