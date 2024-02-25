  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Kasımpaşa maçında Yunus Emre Gedikli krizi sonrası ne olacak! "VAR neyi gördü de çağırdı?"

Bu haberimiz Babacan'a gelsin! 6'lı masanın beceriksizi Deva'nın lideri bu haberimizi mutlaka görmeli...

Dünyanın en değerli takımları açıklandı: Real Madrid'i bile geçtiler... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aralarında uçurum var

Fenerbahçe’den tarihi hamle! Az önce ilan ettiler: Kasımpaşa maçı sonrası büyük sürpriz…

Fenerbahçe'de deprem: O gelişme, Fenerbahçelileri isyan ettirecek! Şimdi ne yapacaksın İsmail Hocam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanı’na gece yarısı telefonu: Nasıl olur böyle bir şey

Keşke böyle şeyler söylenmeseydi: Erman Toroğlu, Galatasaraylıları çılgına çevirecek! Yok böyle bir açıklama

Restoranlarda yeni dönem başladı! Maliyetler artınca işletmeciler bu sistemi devreye aldı! Menülere girdi, fiyatlar yarı yarıya düştü

CHP’li gazeteci Deniz Zeyrek’ten, Türkiye’yi ayağa kaldıracak “CHP” iddiası! “Yok artık” diyeceksiniz
Yaşam
9
Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

2024-02-25 17:07:52
Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm ürettiklerini açıkladı.

#1
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülşah Gedik, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Trakya'da yetiştirilen güllerin bölgede yeniden canlandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. 9 ay önce başlayan proje kapsamında gittikleri Bulgaristan'da gül aroması ile yapılan şekerin kendilerini çok etkilediğini belirten Doç. Dr. Gedik, daha iyisini yapmak için araştırma içine girdiklerini anlattı.

#2
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Doç. Dr. Gedik, "Bunun şeker formatında olması, şekerin vücut için zararlı bir madde olmasından dolayı şeker ve gıda maddesi olmadan daha standart formüller elde etmek istedik. Yaptığımız araştırmalarda Kore ve Japonya'da birer ürün gördük. Onlar da yutulabilir parfüm olduğu iddia edilen ürünlerdi. Yapılarını inceledik. Bize göre, o ürünlerin içeriğinde kimyasal yapısı açısından çok koruyucu madde vardı. Daha iyisini yapabilir miyiz sorusu ile günümüze kadar geldik. Tabii ki önceliğimiz araştırmalarımızı yaparken bulunduğumuz bölgenin yerel değerlerini ortaya çıkarmak ve daha etkin kullanımını sağlamak. Hem bulunduğumuz bölge hem de Bulgaristan'da Kızanlık kısmına kadar olan bölge, Osmanlı döneminde gül üretiminin çok fazla olduğu yerler. Geçmişteki gibi gül üretiminin yapılması için; uygun arazilerin olması, çiçeğin mayıs, hazirana kadar olan 40 günlük gelişim periyodunu daha da uzatıyor. Toplanan çiçeklerden gül yağı ve gül kongreti elde ediliyormuş.

#3
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Doç. Dr. Gedik, yaptıkları çalışma kapmasında Edirne ve Havsa ilçesinde yetiştirilen güllerin, özellikle Isparta'ya götürülen eski türleri ve benzerliklerini kimyasal açıdan ortaya koymak istediklerini söyledi. Edirne ve Isparta'da yetişen gülleri temin edip, çalışmalara başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Gedik, "Bu güllerden hem parfüm hem de çeşitli amaçlarla kullanılabilecek farmasötik ürünler geliştiriyoruz. Bu çeşitli amaçlar arasında dünyadaki gül üretimindeki çalışmalar bize rehberlik etti. Özellikle bize komşu olan ülkelerden İran ve Irak'ta gül yaprakları evlerde havanda ezilerek ve sumak ile karıştırılıp, tablete basılabilir bir hale getirilerek dismenore ağrılarında çeşitli can sıkıntısı durumlarında antidepresip özellikleri nedeniyle halk arasında çok kullanılmaktadır. Bizim ülkemizde ise gül yapraklarından gül yağı ve gül konkreti dışında reçel gibi gıda endüstrisinde yararlanılıyor. Ama dünyadaki diğer kullanım alanları gibi antimikrobiyal, antistres kaynaklı aromatik tedavilerde yoğun kullanımı gibi özellikler hiç yok. O yüzden kullanımı da artırmak istiyoruz.

#4
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Bulunduğumuz bölgede buna bağlı olarak da gül yetiştiriciliğinin tekrardan yayılmasını istiyoruz. Trakya toprakları çok değerli fakat hep aynı ürünler yetiştiriliyor. Ürün çeşitliliğini artırmak ve geçmişte yapılmış ve başarılı olmuş tarımsal ürünleri tekrardan hayata geçirmek ve onlardan da katma değeri yüksek ürünler elde etmeği düşünüyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Ürünün yapım aşamasını anlatan Doç. Dr. Gedik, "Bu ürünlerden bir tanesi de yapay malzeme kullanmadan gülün kendi aromasını verdiği bir kapsül içerisine koyduğumuz gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda toz haline getiriyoruz. Bazen polimer ile kaplıyoruz. Bunu da yutulabilir bir hale getirmek için daha sonra kapsüllerin içerisine koyuyoruz.

#6
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Kapsüllerde yoğun bir koku oluyor; bu koku gülden geliyor. Esinlendiğimiz yapı; sarımsak yediğimizde koku derimizde devam eder, gülün yapısında da geraniol sebebiyle sarımsaktaki etkiye çok benzeyen bir etki oluyor. Bizim yaptığımız deneylerde günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Bu ürün hiçbir zaman konvansiyonel parfümlerin yerine geçecek bir ürün değil. Beğeneni, beğenmeyeni olacak. Bizim ürünümüz daha farklı; vücudun kokmasının dışında hem de tuvaletlerinde güzel kokmasını amaçladık. İçerisinde sadece doğal gül var. Siz aslında bu ürünü kullandığınız zaman, yoğunlaştırılmış bir gül almış oluyorsunuz.

#7
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Dolayısıyla gülün diğer etkileri olan antistres, antimikrobiyal gibi özellikleri de almış oluyorsunuz. Dini sebeplerden dolayı alkol içeren ürünler kullanmak istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Meraklılar tarafından tercih edilebilir. Ama parfüm sektörü ile yarışabilecek bir ürün değil. Başka bir ürün; başka amaçları ve hayalleri olan bir ürün. Yapısı da sadece iyi kokmak değil. Bunun dışında inflamasyonu, antbakteriyel özelliği gibi diğer hastalıklara çözüm olabilecek. Özellikle ağrı kesici özelliği destekleyebilecek bir ürün" diye konuştu.

#8
Foto - Evet, doğru okuyorsunuz! Bu parfüm sürülmüyor yutuluyor

Elde ettikleri ürün için patent başvurusunda bulunduklarını da söyleyen Doç. Dr. Gedik, "Başvuru yapılmış olması bile buna benzer ürünler yapıldığı zaman patent hakkı olarak onlara bizleri çiğnememek için başvuru numarası almış olmak bile yeterli oluyor" dedi.

Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü!
Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a yanıt verdi! Paşinyan iddiası ile komik duruma düştü!

Fransız basınına konuşan Ermenmistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın yeni bir savaşa hazırlandığını iddia etti. Öte yandan Azerbayca..
Keşke bunu yapmasaydın! Motosikletlinin feci ölümü kamerada
Gündem

Keşke bunu yapmasaydın! Motosikletlinin feci ölümü kamerada

İzmit’te motosiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Recep Özdemir’e minibüsün çarptığı anlar güvenlik kamerasına ya..
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
Siyaset

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel "Erdal Beşikçioğlu semti bilmiyor" dedi

Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, CHP'nin belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu hakkında konuştu. Canlı yayın..
Türkiye’de Starlink için beklenmedik gelişme!
Teknoloji

Türkiye’de Starlink için beklenmedik gelişme!

Türkiye'de Starlink hizmetinin 2024 yılında hizmete girmesi beklenirken şirketin internet sitesinde yeni bir gelişme paylaşıldı.
Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı
Ekonomi

Katar, ekonomik ilişkiler, pazarlık konusu gündemine odaklandı: kanun teklifini görüşüp kabul etti! Tamamlandı

Tüekiye'nin Katar arasındaki anlaşma TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gümrük vergilerinin kaldırılmasından bitki sağlığına kadar bir çok ..
Biden dünyanın maskarası oldu! İtalyanlar böyle dalga geçti
Gündem

Biden dünyanın maskarası oldu! İtalyanlar böyle dalga geçti

Son dönemde yaşadığı kafa karışıklıklarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, İtalya'da alaya alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23