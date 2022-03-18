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Spor
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Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay!

2022-03-18 07:20:12
Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay!

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

#1
Foto - Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.

Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.

#2
Foto - Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

#3
Foto - Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu.

Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu.

#4
Foto - Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.

Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.

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