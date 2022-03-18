2022-03-18 07:20:12 Everton - Newcastle maçında inanılmaz olay!
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan maçta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Goodison Park'ta oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle devam ederken bir taraftar sahaya girerek eşine ender rastlanır bir olaya imza attı.
Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.
Futbolcular ve taraftarlar şaşkınlık içinde kalırken maç 50. dakikada durdu.
Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar verdi.
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