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Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

2023-10-07 12:58:20
Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

Türk yemek kültüründe en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alan lahmacunu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde kalmış 3 adet hazır yufkamız varsa lahmacun yapmak yalnızca 5 dakikanızı alacak. İşte gerçek lahmacunu aratmayan lahmacun böreği tarifi… Herkesin severek tükettiği ancak yapmaya üşendiği lahmacunu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde 3 adet yufkanız varsa hızlı ve pratik bir şekilde lahmacun yapabilirsiniz. Gerçek lahmacunları aratmayan bu tarifi deneyen pişman olmuyor. İşte gerçek lahmacunu aratmayan lahmacun böreği tarifi…

#1
Foto - Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

YUFKADAN LAHMACUN BÖREĞİ MALZEMELER • 3 hazır yufka İÇ MALZEMELERİ • 350 gr kıyma • 2 domates • 1 büyük soğan • 2 yeşil biber • 1 kırmızı biber • Yarım demet maydanoz • 3 diş sarımsak • 2 yemek kaşığı salça • Yarım çay bardağı sıvı yağı • Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon

#2
Foto - Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

SOSU İÇİN • 1 yumurta • 1 çay bardağı süt • Yarım çay bardağı sıvı yağı ￼

#3
Foto - Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

LAHMACUN BÖREĞİ NASIL YAPILIR? • Geniş bir kap içerisine kıyma ve minik doğranmış sebzeleri ekleyin. • Daha sonra sarımsak, tuz, salça ve baharatları ekleyerek iyice harmanlayınız. • Bu sırada bir yandan da sosumuzu hazırlayınız. • Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra 1 adet yufkayı tepsiden dışarı taşacak şekilde yerleştirin sosumuzu fırçayla sürünüz. • Üzerine 2. yufkayı da ekledikten sonra tekrar sos sürünüz. • Son yufkamızı da aynı işlemden geçirdikten sonra dışta kalan kısımları içe doğru düzelterek harcınızı ekleyiniz. • 180 derecelik fırında iç malzeme kızarana dek pişirme işlemine devam ediniz. • Bu işlemi kontrollü bir şekilde yapmanız gerekiyor. • Pişen lahmacunu fırından çıkarttıktan sonra soğumasını bekleyiniz. • Soğuyan lahmacun böreğini rulo şeklinde sararak dilimleyiniz. • Kolay bir şekilde servis edebilirsiniz. • Şimdiden herkese Afiyet olsun!

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