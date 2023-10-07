Evde üç tane yufkanız varsa sıcacık lahmacunlar yapabilirsiniz! Kokuyu alan kapıya dayanacak! İşte damak çatlatan lezzetin tarifi

Türk yemek kültüründe en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alan lahmacunu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde kalmış 3 adet hazır yufkamız varsa lahmacun yapmak yalnızca 5 dakikanızı alacak. İşte gerçek lahmacunu aratmayan lahmacun böreği tarifi… Herkesin severek tükettiği ancak yapmaya üşendiği lahmacunu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde 3 adet yufkanız varsa hızlı ve pratik bir şekilde lahmacun yapabilirsiniz. Gerçek lahmacunları aratmayan bu tarifi deneyen pişman olmuyor. İşte gerçek lahmacunu aratmayan lahmacun böreği tarifi…