2020-05-13 15:44:50 Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf olur mu?
Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf nasıl yapılır, evde itikafa girilir mi? Soruları koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olması nedeniyle bu yıl itikafa girmek isteyenlerce merak edilmekte. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayının en kıymetli günlerine yaklaşmaktayız. Ramazan ayının başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtulmaya vesiledir. Peki itikaf nasıl bir süreçtir? İtikafa girerken neler yapılır, nelere dikkat edilir? İtikaf için hanım ve erkeklerde yapılması gerekenler nelerdir? Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf olur mu? İşte detaylar.