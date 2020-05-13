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Ramazan
10
Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf olur mu?

2020-05-13 15:44:50
Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf olur mu?

Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf nasıl yapılır, evde itikafa girilir mi? Soruları koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olması nedeniyle bu yıl itikafa girmek isteyenlerce merak edilmekte. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayının en kıymetli günlerine yaklaşmaktayız. Ramazan ayının başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtulmaya vesiledir. Peki itikaf nasıl bir süreçtir? İtikafa girerken neler yapılır, nelere dikkat edilir? İtikaf için hanım ve erkeklerde yapılması gerekenler nelerdir? Evde itikafa girilir mi? Evde itikaf olur mu? İşte detaylar.

#1
Foto - Ramazan ayının son gün gününde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) itikafa girerdi. İtikaf erkekler için beş vakit namaz kılınan bir camide oraya gidip kendini ibadete, zikire Kur’an-ı Kerim okumaya vermesidir.

Ramazan ayının son gün gününde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) itikafa girerdi. İtikaf erkekler için beş vakit namaz kılınan bir camide oraya gidip kendini ibadete, zikire Kur’an-ı Kerim okumaya vermesidir.

#2
Foto - İtikafa giren kişi zorunlu ihtiyaçları dışında (abdest tazeleme, o camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazı kılınacak bir camiye gidip gelme) o camiyi terk etmemesidir.

İtikafa giren kişi zorunlu ihtiyaçları dışında (abdest tazeleme, o camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazı kılınacak bir camiye gidip gelme) o camiyi terk etmemesidir.

#3
Foto - İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf nasıl yapılır?

#4
Foto - Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder.

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder.

#5
Foto - Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz.

Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz.

#6
Foto - Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291-293).

#7
Foto - Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77).

#8
Foto - Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

#9
Foto - Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

Şâfiî mezhebine göre ise, mescid dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescidde itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir (Müslim, İtikâf, 6). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 658-662).

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