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Sağlık
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Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

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Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

Zonguldak’ta yaklaşık bir yıldır bel, kalça ve bacak ağrıları yaşayan 73 yaşındaki hastanın, bel fıtığı ameliyatı öncesinde yapılan kontrollerde vücudunun alt bölümüne kan taşıyan ana damarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Kardiyoloğun elle muayenesiyle ortaya çıkan rahatsızlık, ameliyata gerek kalmadan uygulanan yöntemle 30 dakikada giderildi.

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Foto - Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

Karadeniz Ereğli ilçesinde, uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle farklı branşlarda tedavi gören 73 yaşındaki E.K.'nin şikayetlerinin kaynağı, kardiyoloji muayenesinde belirlendi. Yaklaşık bir yıl boyunca bel fıtığı ve diz problemleri nedeniyle çeşitli tedaviler uygulanan hastanın, karın bölgesinde her iki bacağa kan taşıyan ana damarının yüzde 100 tıkalı olduğu tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kasık bölgesindeki nabızların muayenesi sırasında damar tıkanıklığından şüphelendiklerini, anjiyografiyle tıkanıklığı doğruladıktan sonra özel olarak hazırlatılan yapay damarı kasıktan girerek yerleştirdiklerini anlattı. "Bir yıl boyunca bel, kalça ve bacak ağrıları yaşamış" Hastanın ilk şikayetlerinin yaklaşık bir yıl önce başladığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Yaman, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Hastamız 71 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 1 yıl önce yürüme güçlüğü, bacak ağrısı, kalça ağrısıyla başlayan şikayetleri olmuş. Hasta bu şikayetlerinden dolayı artık ciddi bir yürüme güçlüğü yaşamış ve ilgili branşlara başvurmuş. İlk başvurduğu klinik beyin cerrahisi olmuş, bel fıtığından şüphelenilmiş ve fizik tedavi önerilmiş. Hastamız bir süre fizik tedavi almış ama fizik tedaviyle şikayetleri gerilememiş. Daha sonra ortopediye gitmiş. Ortopedide de dizle ilgili problemler olabileceğine dair diz içi enjeksiyon ve yine fizik tedavi önerilmiş. Hasta bunlardan da rahatlayamamış." Önceki değerlendirmelerin yanlış tanı olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyen Yaman, hastanın yaşa bağlı başka sağlık sorunlarının da bulunduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Burada yanlış tanılar yok. Hastanın yaşı var, dolayısıyla yaşa bağlı eklem dejenerasyonu var, belinde problemler var. Şikayetler bunlara bağlanmış ve bunlara yönelik tedaviler yapılmış. Sonra hasta artık bel fıtığından ameliyat olacak düzeye kendini kabul etmiş."

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Foto - Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

"Her iki kasık nabzının da çok zayıf olduğunu gördük" Hastanın uzun yıllar sigara kullanmış olması nedeniyle damar tıkanıklığı ihtimalinin değerlendirildiğini belirten Yaman, tanıya ulaşmalarını sağlayan muayeneyi şöyle anlattı: "Bu sırada hastamız, 'Acaba uzun süre sigara içiciliği var, damar tıkanıklığı olabilir mi? Ya da bu bel ağrılarının karınla ilgili bir sebebi olabilir mi?' düşüncesiyle tarafımıza başvurdu. Biz hastanın muayenesinde hiçbir tetkik yapmadan, sadece her iki kasığını elle muayene ederek hastanın aslında iki kasık nabzının da olmadığını, nabızlarının çok zayıf olduğunu gördük. Hiçbir test yapmadan hastaya gönül rahatlığıyla, 'Sizin karnınızın içerisinde bir yerde, göbek altı kısmına kan taşıyan damarda bir problem var' dedik." Muayene bulgularının ardından doğrudan anjiyografi yapma kararı aldıklarını belirten Yaman, "Bunun altın standart tanı yöntemi olan anjiyografiyi yaptık. Başka ekstra bir MR, BT, Doppler yapma gereği duymadık çünkü muayene bulgumuz yeterliydi" dedi. "Vücudun alt kısmına kan taşıyan damar yüzde 100 tıkalıydı" Anjiyografide hem kalp damarlarında hem de karın bölgesindeki ana damarda tıkanıklık tespit ettiklerini açıklayan Yaman, hastanın uzun süredir devam eden şikayetlerini şu sözlerle değerlendirdi: "Hastanın hem kalp anjiyosunu hem bacak anjiyosunu yaptığımızda kalp anjiyosunda da damar tıkanıklığını tespit ettik. Aynı zamanda karında, her iki böbrek damarı çıktıktan hemen sonra, yani göbekten hemen sonrasının her iki kalçaya, bacak tarafına ve parmak ucuna kadar olan kısmında, tabiri caizse vücudu ikiye ayıracak bir seviyede, vücudun alt kısmına kan taşıyan damarın yüzde 100 tıkalı olduğunu tespit ettik." Hastanın bel, diz ve kalça ağrılarının asıl kaynağının söz konusu tıkanıklık olduğunu belirten Yaman, "Hastanın aslında bütün şikayetlerinin, yani diz şikayetlerinin, kalça şikayetlerinin, bel şikayetlerinin hepsinin kaynağının buradaki damarın tıkanıklığı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

"Özel bir yapay damar ürettirdik, ameliyat yapmadan yerleştirdik" Tıkanıklığın bulunduğu bölgeye özel bir damar hazırlatıldığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Yaman, açık cerrahiye başvurmadan gerçekleştirdikleri işlemin ayrıntılarını paylaştı. "Oradaki darlığın görüntülerini alarak üç boyutluya çevirdik. Buraya özel bir 'graft stent' dediğimiz, yani yapay bir damar ürettirdik. Biz bu yapay damarı getirttik. Hiçbir ameliyat yapmadan, sadece bir iğne ile kasıktan özel bir yöntemle girerek oraya o graft yapay damarı yerleştirdik." "İşlemden yarım saat sonra bir yıllık şikayetleri ortadan kalktı" Hastanın tedavi sonrasında kısa sürede yürümeye başladığını ifade eden Yaman, damar tıkanıklıklarında kan akışının yeniden sağlanmasıyla hızlı sonuç alınabildiğini söyledi. "Hasta işlemden hemen sonra, tam yarım saat içerisinde normal hayatına döndü, yürüyüşlerine başladı ve aktif hayatına döndü. Şikayetleri de hemen geçti. Buradaki en önemli şey budur. Bazı hastalıklarda tedavi sonrası saniyeler içerisinde cevap alırsınız. Damar tıkanıklıklarında da kalp krizlerinde olduğu gibi burada da böyle. Saniyeler içerisinde cevap alıyorsunuz." Tedavinin hastanın şikayetleri üzerindeki etkisine değinen Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gün, iki gün beklemenize gerek yok. İşlem yapıldıktan yarım saat sonra hasta yürüyerek, sıfır şikayet, sıfır semptomla bir yıllık bütün şikayetlerinden kurtulmuş oldu."

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Foto - Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

"Her iki bacağa kan taşıyan damar tamamen kapanmıştı" Hastanın işlem öncesi ve sonrasına ait anjiyografi görüntülerini de değerlendiren Yaman, tıkanıklığın bulunduğu bölgeyi göstererek damarın tamamen kapandığını anlattı. "Vücudun damarı, her iki bacağa ayrılan damar. Bakın tam karın bölgesinde, tam göbek hizasında. Buradan aşağısı yok maalesef. Yan taraftan damarlar burayı beslemeye çalışıyor ama yetmiyor. Dolayısıyla burada tıkanıklık var." Anjiyografi sırasında tıkalı bölgenin kılavuz tel yardımıyla geçildiğini belirten Yaman, işlemin devamını şöyle anlattı: "Görüntüyü alarak aşağıdan da bir kılavuz tel aracılığıyla buradaki darlığı geçmiş olduk. Buradaki darlığı geçtik. Bakın burada gördüğünüz gibi damarı yukarıdan görüyoruz ve aşağısı yok. Her iki kalçaya gidecek olan damar yok." "Yapay damarla kan yeniden her iki bacağa ulaşmaya başladı" Yerleştirilen graft stentin ardından elde edilen görüntüleri de paylaşan Yaman, tedaviyle birlikte tıkalı bölgedeki kan akışının yeniden sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bakın bu gördüğünüz şey yapay damar dediğimiz yapay damar. Şiştikten sonra artık oradaki yapay damar burada görünüyor ve o aradaki kopukluk gitti. Her iki tarafa da kan düzenli olarak gitti."

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