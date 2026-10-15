Bel fıtığı sandığı ağrının altından bambaşka bir gerçek çıktı!

"Her iki kasık nabzının da çok zayıf olduğunu gördük" Hastanın uzun yıllar sigara kullanmış olması nedeniyle damar tıkanıklığı ihtimalinin değerlendirildiğini belirten Yaman, tanıya ulaşmalarını sağlayan muayeneyi şöyle anlattı: "Bu sırada hastamız, 'Acaba uzun süre sigara içiciliği var, damar tıkanıklığı olabilir mi? Ya da bu bel ağrılarının karınla ilgili bir sebebi olabilir mi?' düşüncesiyle tarafımıza başvurdu. Biz hastanın muayenesinde hiçbir tetkik yapmadan, sadece her iki kasığını elle muayene ederek hastanın aslında iki kasık nabzının da olmadığını, nabızlarının çok zayıf olduğunu gördük. Hiçbir test yapmadan hastaya gönül rahatlığıyla, 'Sizin karnınızın içerisinde bir yerde, göbek altı kısmına kan taşıyan damarda bir problem var' dedik." Muayene bulgularının ardından doğrudan anjiyografi yapma kararı aldıklarını belirten Yaman, "Bunun altın standart tanı yöntemi olan anjiyografiyi yaptık. Başka ekstra bir MR, BT, Doppler yapma gereği duymadık çünkü muayene bulgumuz yeterliydi" dedi. "Vücudun alt kısmına kan taşıyan damar yüzde 100 tıkalıydı" Anjiyografide hem kalp damarlarında hem de karın bölgesindeki ana damarda tıkanıklık tespit ettiklerini açıklayan Yaman, hastanın uzun süredir devam eden şikayetlerini şu sözlerle değerlendirdi: "Hastanın hem kalp anjiyosunu hem bacak anjiyosunu yaptığımızda kalp anjiyosunda da damar tıkanıklığını tespit ettik. Aynı zamanda karında, her iki böbrek damarı çıktıktan hemen sonra, yani göbekten hemen sonrasının her iki kalçaya, bacak tarafına ve parmak ucuna kadar olan kısmında, tabiri caizse vücudu ikiye ayıracak bir seviyede, vücudun alt kısmına kan taşıyan damarın yüzde 100 tıkalı olduğunu tespit ettik." Hastanın bel, diz ve kalça ağrılarının asıl kaynağının söz konusu tıkanıklık olduğunu belirten Yaman, "Hastanın aslında bütün şikayetlerinin, yani diz şikayetlerinin, kalça şikayetlerinin, bel şikayetlerinin hepsinin kaynağının buradaki damarın tıkanıklığı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.