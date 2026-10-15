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Ekonomi
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BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

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BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

Türkiye'nin önemli market zincirlerinden birisi olan BİM, teknoloji ve finans alanında ses getirecek yeni bir hamleye hazırlanıyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Şirketin 14 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 13 Ekim tarihli yönetim kurulu kararıyla teknoloji ve finansal hizmetler alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması kararlaştırıldı.

#2
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

Yeni şirketin tek kurucusu ve yüzde 100 hissedarı BİM olacak. Kuruluş sermayesi 250 bin TL olarak belirtildi.

#3
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

Yeni şirketin faaliyet alanları arasında bilgisayar programlama, yazılım geliştirme, POS ve ATM cihazlarının temini ve ticareti bulunuyor. Ancak KAP açıklamasındaki asıl dikkat çekici bölüm finansal hizmetlerle ilgili.

#4
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

BİM, yeni şirket aracılığıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet göstermeyi planlıyor. Bu faaliyetler için gerekli yasal izinlerin ve yetkilendirmelerin alınması gerekecek. Dolayısıyla açıklama, BİM'in banka kurduğu veya bankacılık lisansı aldığı anlamına gelmiyor. Şirket, gelecekte bu alanlarda faaliyet gösterebilmesine imkân tanıyacak bir yapılanmanın ilk adımını atıyor.

#5
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

Yeni şirketin faaliyet alanları yalnızca finansla sınırlı değil. Yapay zekâ, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve siber güvenlik de şirketin çalışma alanları arasında yer alıyor. Bunun yanında e-ticaret, dijital platform hizmetleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde projeler ve iş birlikleri de planlanıyor.

#6
Foto - BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

İM'in yeni girişimi için belirlediği 250 bin TL, kuruluş sermayesini ifade ediyor. Bu tutar, şirketin gelecekte yapacağı toplam yatırımı veya finansal hizmetler için ayıracağı bütçeyi göstermiyor. KAP açıklamasında yeni şirketin ticaret sicili işlemlerinin ardından kuruluşunun tamamlanacağı belirtilirken, faaliyete geçiş tarihi, yönetim kadrosu ve gelecekteki yatırım büyüklüğüne ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. BİM'in attığı adım, Türkiye'nin en büyük perakende oyuncularından birinin teknoloji altyapısını ve finansal hizmetlerdeki faaliyet alanını genişletme arayışı açısından önem taşıyor.

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