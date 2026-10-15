BİM'den çılgın hamle: Bankadan sonra şimdi de onu kuruyor

BİM, yeni şirket aracılığıyla finansal teknoloji, dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet göstermeyi planlıyor. Bu faaliyetler için gerekli yasal izinlerin ve yetkilendirmelerin alınması gerekecek. Dolayısıyla açıklama, BİM'in banka kurduğu veya bankacılık lisansı aldığı anlamına gelmiyor. Şirket, gelecekte bu alanlarda faaliyet gösterebilmesine imkân tanıyacak bir yapılanmanın ilk adımını atıyor.