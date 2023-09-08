Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

Evde kalan bir miktar irmiği değerlendirmek isteyenler bu tarife bir şans versin. Hem pratik hem de lezzetli irmik tatlısını bir kez tadan konu komşu, eş dost kapınızda yatacak. Sadece bir çay bardağı irmik ile damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte lezzetli irmik tatlısı tarifi… Evde bulunan malzemelerle lezzetli bir tatlı yapmak isteyenler bu tarife mutlaka bir şans versin. Krem şantili irmik tatlısı ile evleriniz bayram havasına dönecek. Pratik oluşu ile birlikte lezzetli olması ile de dikkat çeken irmik tatlısı herkesi büyülüyor. İşte lezzetli irmik tatlısı tarifi…