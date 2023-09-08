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Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

2023-09-08 18:46:50
Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

Evde kalan bir miktar irmiği değerlendirmek isteyenler bu tarife bir şans versin. Hem pratik hem de lezzetli irmik tatlısını bir kez tadan konu komşu, eş dost kapınızda yatacak. Sadece bir çay bardağı irmik ile damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte lezzetli irmik tatlısı tarifi… Evde bulunan malzemelerle lezzetli bir tatlı yapmak isteyenler bu tarife mutlaka bir şans versin. Krem şantili irmik tatlısı ile evleriniz bayram havasına dönecek. Pratik oluşu ile birlikte lezzetli olması ile de dikkat çeken irmik tatlısı herkesi büyülüyor. İşte lezzetli irmik tatlısı tarifi…

#1
Foto - Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

KREM ŞANTİLİ İRMİK TATLISI MALZEMELER • 2 tane yumurta • 1 çay bardağı şeker • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 çay bardağı süt • 1 çay bardağı irmik • 1 yemek kaşığı mavi haşhaş • 1 paket vanilya • 1 paket kabartma tozu • 1 su bardağı un Şerbeti için; • 2 su bardağı şeker • 2,5 su bardağı su • 3 damla limon

#2
Foto - Evde bir miktar irmiği bulunanlar mutlaka denesin! Tüm komşular bu tarif için kapınızda yatacak

İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? • İrmik tatlısı yaparken şerbetin soğuk, tatlının ise sıcak olmasına dikkat ediniz. • Şerbet için şekeri ve suyu tencereye koyarak kaynamaya bırakınız. • Kaynayan şerbetin içerisine birkaç damla limon sıktıktan sonra 5-6 dakika kadar daha kaynatınız. • Şerbeti soğuması için bir kenarda bekletiniz. • Tatlının hamuru için bir kap içerisine önce yumurta daha sonra şeker koyarak çırpınız. • Ardından süt, sıvı yağ, irmik ve haşhaşı koyarak çırpma işlemine devam ediniz. • Kabartma tozu ve vanilya ile ekledikten sonra karıştırın. • Tart kalıbını margarin ya da tereyağı ile yağladıktan sonra hamurunuzu ekleyiniz. • 180 dakikalık fırında üzeri kızarıncaya dek pişiriniz. • Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbet dökünüz. • Şerbetini çeken tatlı soğuduktan sonra ters çevirerek kalıptan çıkarınız. • Ortasına krem şanti sürerek üzerine haşhaşlı süsleyiniz. • Dolapta 1 saat kadar bekletilen tatlıları servis edebilirsiniz. • Şimdiden herkese afiyet olsun…

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