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Yaşam
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Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

2024-04-14 18:29:56
Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, Antalya'da insanlarla bir arada yaşıyor.

#1
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi'ne inmeye başladı. Mahalleli tarafından korunan keçiler, gündüz otladıktan sonra akşam saatlerinde mahalleden ayrılarak Gidengelmez Dağlarında yataklarına gidiyorlar.

#2
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Değirmenlik Mahallesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri mahalleye indi. Yaban Hayatını Koruma Sahasındaki Gidengelmez Dağları'nda kaçak avlanmaya izin verilmemesi, koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle Gidengelmez Dağları'nın eteklerinde bulunan Değirmenlik köyünün arazilerine kadar gelerek otlanıyorlar.

#3
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Genellikle sabah saatlerinde köye inerek otlayan yaban keçileri, hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor. Gidengelmez Dağlarının sürüler halindeki yaban keçileri İHA mihabiri tarafından görüntülendi. Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla adeta iç içe yaşıyor.

#4
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Değirmenlik Mahallesi'nin sakinlerinden zarar gelmeyeceğini bilen avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, yıllardır sürdürdükleri gelenekleri bu yılda bozmadı.

#5
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Ramazan Arslan, Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçilerinin tüm mahalle halkı ile birlikte koruduklarını söyledi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için tüm mahalleli olarak çaba sarf ettiklerini dile getiren Arslan, yaban keçilerinin kendilerini güvende hissettiğini ve mahalle yakınlarına, hatta bahçelere kadar gelerek otladıklarını belirtti.

#6
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Gidengelmez Dağlarının koruma altına alındığını ve bölgede avlanmanın yasak olduğunu söyleyen Arslan, “Bölgemizde avlanmak yasak. Avlanma yasak olduğu için dağ keçileri yıllardır kendilerini güvende hissediyor ve yavruları ile birlikte sürüler halinde mahallenin arazilerine, hatta bahçelerine kadar iniyor" diye konuştu.

#7
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

Bölge insanının kendilerini koruduklarını bildikleri için hayvanların kendini güvende hissettiğini ve köyün kenarlarında yayıldıklarını söyleyen Arslan "İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Köy halkı bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat bir şekilde köyümüzün içine kadar evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanmasının yasaktır. Buraya kaçak avcı giremez. Halkımız dışardan gelen yabancıları hemen tanır. Kaçak avcıyı gördüğü anda av koruma ekiplerine köylüler tarafından hemen haber veriliyor” şeklinde konuştu.

#8
Foto - Evcilleştirilmesi yasak ama insanlarla iç içe yaşıyorlar

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