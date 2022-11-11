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Ev yangınında faciadan dönüldü

2022-11-11 16:07:52
Ev yangınında faciadan dönüldü

Turgutlu ilçesinde bacadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında müstakil bir ev küle döndü

#1
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Yalı Sokakta bulunan Mehmet Ali Ç. ve ailesinin ikamet ettiği evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı.

#2
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

Annesi Aycan ve kız kardeşi Dicle Ç.’nin uykuda olduğu saatlerde yangı çıktığını fark eden Erdal Ç. annesini ve kız kardeşini uyandırarak evi tahliye etti.

#3
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

Komşuların haber vermesiyle olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

#4
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

Yangının bacada duman birikmesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, evde ikamet eden Mehmet Ali Ç. evde kendisinden önce doğalgaz kullanıldığı için bacanın kapatılmış olduğunu, bundan haberdar olmadıklarını ve yangının bacaların kapalı olmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

#5
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#6
Foto - Ev yangınında faciadan dönüldü

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